Restprogramm im Rennen um Platz 6

Der Handball-Bundesliga stehen offiziell insgesamt vier Startplätze in der European League zu. Als Spitzenreiter der Dreijahreswertung wandert davon jedoch einer in die Champions League. Einen vierten Starter kann die HBL nur melden, wenn es einen Titelgewinn im Wettbewerb gibt. Dies ist allerdings keine Seltenheit, entsprechend wichtig ist auch der Kampf um Rang 6 in der "stärksten Liga der Welt".

Der TSV Hannover-Burgdorf möchte sich auch in dieser Saison für die European League qualifizieren. IMAGO/Jan Guenther