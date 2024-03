Restprogramm im Kampf um Rang 3

Der Handball-Bundesliga stehen für die European League vier Startplätze zu, einer erhält aufgrund der Führung in der Dreijahreswertung allerdings ein Upgrade für die Champions League. Von den drei festen Startplätzen der Liga werden zwei über die Ligaplatzierung vergeben, einer über den Pokal. Beim REWE Final4 in Köln sind alle Teilnehmer aktuell in den Top5. Es scheint also in diesem Hinblick egal zu sein, ob man die Bundesliga nun auf dem dritten, vierten oder fünften Rang beendet, doch ist dem so? Nicht ganz, es bleibt also ein Dreikampf um Platz drei.

Das 110. Nordderby bedeutet am Samstag das direkte Duell um Platz drei. Sascha Klahn