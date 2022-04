"Respektlos": Parejo kritisiert Nagelsmann

Villarreal hat völlig überraschend die Bayern in der Champions League ausgeschaltet. Nach der Partie nahm sich Mittelfeldmann Dani Parejo FCB-Coach Julian Nagelsmann zur Brust.

Klare Worte gab es von Dani Parejo (re.) in Richtung Julian Nagelsmanns. imago images

Die wenigsten hatten wohl damit gerechnet, dass Villarreal den klaren Favoriten aus München im Viertelfinale der Champions League rausnehmen würde. Nach dem 1:0 im Hinspiel war allerdings klar, dass die Spanier durchaus Fußball spielen können. Im Rückspiel traten die Bayern gegen eine sehr defensive Elf von Unai Emery zwar verbessert auf, den Abwehrriegel des "Gelben U-Boots" konnten sie aber nur selten knacken - und schieden letztlich nach einem 1:1 aus.

Nach der Partie war der Jubel bei Villarreal natürlich groß. Nach diesem Coup nahm sich Dani Parejo den Münchner Coach Julian Nagelsmann zur Brust. "Der Trainer, ich kenne ihn nicht, war respektlos gegenüber Villarreal", so der Mittelfeldmann gegenüber "Movistar". "Als die Auslosung fertig war, und er gesehen hat, dass sie Villarreal bekommen, hat er gesagt, dass er das Duell im Hinspiel entscheiden will. Das war respektlos. Manchmal, wenn du in die Luft spuckst, fällt es dir zurück ins Gesicht."

Unmittelbar nach der Auslosung hatte Nagelsmann auf dem Bayern-Kanal gesagt: "Die Frage, wie man den Gegner einschätzt, ist immer sehr tricky. In allererster Linie wollen wir da natürlich weiterkommen. Villarreal ist der amtierende Europa-League-Sieger. Sie haben einen Trainer und eine Mannschaft mit viel Erfahrung und einen klaren Plan. Sie spielen oft sehr ähnlich und sind in der Gruppenphase hinter Manchester United Zweiter geworden. Gegen Juve 3:0 zu gewinnen, das musst du erstmal schaffen. Es sollte unser Anspruch sein, weiterzukommen, aber trotzdem muss man die Spiele erst einmal spielen und gewinnen."

Albiol: "Wir haben viel gelitten"

Den "klaren Plan" der Spanier haben die Bayern nun am eigenen Leib erfahren und müssen sich früher als erwartet von der europäischen Bühne verabschieden. "Es ist unglaublich, weil es uns viel Arbeit gekostet hat. Unsere Siege feiern wir als Team. Wir haben in den beiden Spielen viel gelitten. Im Halbfinale der Champions League zu stehen, ist etwas Großartiges für Villarreal", freute sich Raul Albiol, der nach der Begegnung von der UEFA zum Spieler des Spiels gekürt wurde.