"Respektlos": CR7 bricht sein Schweigen - nur in einem Punkt nicht

Eine Rückkehr zu Manchester United oder Real Madrid. Ein Wechsel zu Paris Saint-Germain im nächsten Jahr, um an der Seite von Lionel Messi um Titel zu kämpfen. Über all das wird seit Wochen von auslänischen Zeitungen immer wieder spekuliert, wenn es um Cristiano Ronaldo geht. Nun hat der Portugiese sein Schweigen gebrochen.

Mit deutlichen Worten hat sich Cristiano Ronaldo an diesem Dienstagabend auf Instagram zu Wort gemeldet - und dabei einiges klargestellt. Dem aktuellen Juve-Torgaranten und ehemaligen Real-Star (311 Tore in 292 La-Liga-Partien) schmeckt es offenbar überhaupt nicht, wie mit seinem Namen in der Gerüchteküche jongliert wird.



Sein Statement im Wortlaut

Cristiano Ronaldo schrieb: "Jeder, der mich kennt, weiß, wie ich auf meine tägliche Arbeit fokussiert bin. Weniger reden und mehr Action, das ist mein Motto seit dem Start meiner Laufbahn. Mit Blick auf das, was zuletzt gesagt und geschrieben worden ist (etwa von spanischen Zeitungen in Richtung einer Real-Rückkehr; Anm. d. Red.), muss ich nun jedoch etwas klarstellen.



Mehr als respektlos gegenüber mir als Mensch und Spieler ist einfach die unseriöse Art und Weise der Medien (eventuell wird sich hier auf die spanische "AS" mit ihren jüngsten PSG- und Real-Spekulationen bezogen; Anm. d. Red.), wie über meine Zukunft berichtet wird. Das ist vor allem respektlos gegenüber all jenen Klubs, die in diese Gerüchte mit reingezogen werden, sowie gegenüber deren Spielern und Mitarbeitern.



Meine Geschichte bei Real Madrid ist geschrieben. Sie ist erfasst. In Worten und Zahlen, in Trophäen und Titeln, in Rekorden und Schlagzeilen. Sie findet sich im Museum des Bernabeu-Stadions und ist genauso in den Gedanken jedes Fans dieses Klubs verankert.

Und über das hinaus, was ich erreicht habe, erinnere ich mich, dass ich in diesen neun Jahren eine Beziehung von tiefer Zuneigung und Respekt für die Real-Fans hatte, die ich bis heute behalten habe und die ich immer schätzen werde.



Neben dieser jüngsten Episode (die Gerüchte um eine Real-Rückkehr; Anm. d. Red.) gab es häufig auch noch Nachrichten und Geschichten, die mich mit einer Reihe von weiteren Vereinen in vielen verschiedenen Ligen in Verbindung gebracht haben - obwohl sich in all der Zeit niemand jemals darum gekümmert hat, tatsächlich (bei mir direkt; Anm. d. Red.) die Wahrheit herauszufinden.

Deswegen breche ich jetzt mein Schweigen, um zu sagen, dass ich es nicht weiter zulassen kann, dass die Leute mit meinem Namen spielen. Ich bleibe fokussiert auf meine Karriere, zeige mich engagiert und bin bereit für alle Herausforderungen, denen ich mich in Zukunft noch stellen muss. Alles andere? Alles andere ist nur Gerede!"

Eine Sache fehlt

Was CR7 in seinem langen Statement aber auslässt - ob bewusst oder nicht -, ist ein klares Bekenntnis zu Juventus. Bis 2023 steht der Torgarant, der 2019/20 31 Tore in 33 Ligaspielen erzielte (Platz 2 hinter Ciro Immobile) und 2020/21 mit 29 Treffern in 33 Partien Torschützenkönig geworden ist, bei der Alten Dame noch unter Vertrag. Rückkehrer Massimiliano Allegri jedenfalls rechnet felsenfest mit dem Portugiesen, der zusammen mit Paulo Dybala und Alvaro Morata im Sturm der Turiner groß aufspielen soll.