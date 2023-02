Respekt ja, Angst nein: Duisburg ist "gut präpariert"

Rückkehrer MSV Duisburg steht gut da und sieht sich für die restliche Spielzeit in der Frauen-Bundesliga gut gerüstet - auch für den schweren Gang nach Hoffenheim.

Mit einem happigen 0:6 gegen die SGS Essen hat sich Duisburg in die Winterpause verabschiedet, die Niederlage gegen den Mitkonkurrenten verbaute den Zebras eine noch bessere Ausgangslage. Doch mit zehn Punkten aus zehn Spielen und sechs Zählern Vorsprung auf einen Abstiegsplatz hat sich der MSV als Aufsteiger bislang ordentlich verkauft.

Das soll auch so bleiben, Teamchef Nico Schneck gibt sich nach der Vorbereitung für die nach der Winterpause noch anstehenden zwölf Spiele optimistisch. "Wir sind gut präpariert, deutlich besser als im Sommer", wird der 35-Jährige auf der Website der Zebras zitiert. "Die körperliche Belastung konnten wir soweit wieder hochfahren und haben auch mit den Testspielen auf einem realistischen Niveau geprobt", gibt sich Schneck zufrieden.

Wir haben keine Angst vor Hoffenheim, sondern den nötigen Respekt, wie bei jedem Gegner auch. Nico Schneck

Zuletzt gab es bei der Generalprobe gegen den in der Liga punktgleichen 1. FC Köln einen 1:0-Erfolg. So geht es mit Selbstvertrauen in das erste Pflichtspiel 2023 - gut, denn mit der TSG Hoffenheim wartet gleich ein schwerer Brocken. Schließlich hatten sich die auf Platz 5 notierten Kraichgauerinnen noch im Dezember von Trainer Gabor Gallai getrennt, weil der angepeilte Champions-League-Platz drei in Gefahr ist.

Die Bilanz spricht gegen Duisburg, das in Hoffenheim bei bislang sieben Auftritten noch sieglos ist und nur zweimal ein Unentschieden erreichte.

"Hoffenheim verfügt in allen Bereichen über eine extrem große Qualität und Breite im Kader, das ist uns bewusst", verteilt Schneck uneingeschränktes Lob an den Kontrahenten, kampflos geschlagen geben will er sich aber nicht. "Trotzdem wollen wir am Ende nur auf uns und unsere Entwicklung schauen." Und Schneck unterstreicht, dass die Zebras "keine Angst" vor Hoffenheim haben, "sondern den nötigen Respekt, wie bei jedem Gegner auch".