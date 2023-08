Resonanz stimmt: Arminia verkauft fast so viele Dauerkarten wie in Liga 2

Arminia Bielefeld geht nach dem erneuten Abstieg runderneuert in die neue Saison. Nur zwei Sachen bleiben als Konstante: Fabian Klos und die treuen Anhänger.

Wenn Bielefeld am Samstag gleich mit dem Topspiel in Dresden (16.15 Uhr, LIVE! bei kicker) in die 3. Liga einsteigt, ist kaum noch ein Stein auf dem anderen bei der Arminia. Aus dem Kader der Zweitliga-Saison sind mit dem erst 16-jährigen Youngster Henrik Koch und Urgestein Fabian Klos lediglich zwei Spieler übriggeblieben, die letztes Jahr auch gespielt haben.

Klos ist also die eine Konstante beim DSC, der mittlerweile 35-Jährige hat bislang 420 Pflichtspiele für die Ostwestfalen bestritten, dabei 171 Tore erzielt, ist damit Rekordspieler und Rekordtorschütze des Vereins und geht nun in seine 13. Saison mit der Arminia. Trotz des zweiten Abstiegs in Folge hat der alte und neue Kapitän seinen Vertrag verlängert.

Und damit ein Signal nach außen gesetzt. Er will, dass "alle Arminen gerne ins Stadion gehen", hatte er erklärt, nachdem er seine Unterschrift unter einen neuen Kontrakt gesetzt hatte, die Fans setzen auch ihre Hoffnung auf Klos und Co. bei der Mission, zumindest wieder guten Fußball zu sehen. Denn Bielefeld hat 9100 Dauerkarten für die Spielzeit 2023/24 abgesetzt, 1000 davon entfallen auf Sponsoren. Ein Jahr zuvor in der 2. Bundesliga waren es mit 10.000 Dauerkarten nur unwesentlich mehr.

"Diese Resonanz ist nach schwierigen Monaten für uns absolut überwältigend", meinte Christoph Wortmann. Der Arminia-Geschäftsführer richtete dann auch den Dank "an alle Arminen, die Treue beweisen und an die neue Mannschaft glauben. Unsere Fans und unsere Sponsoren machen mit ihrem Engagement deutlich, dass sie zu Arminia Bielefeld stehen."

Wortmann "freut dieser Rückhalt insbesondere für unsere neue Mannschaft mit ihrem neuen Cheftrainer Mitch Kniat und seinem Team rund um die Mannschaft, die ja gemeinsam mit der Geschäftsführung für eine Neuausrichtung stehen".

Die findet mit einem neuen Coach, der erfrischenden Offensivfußball bieten möchte, und 17 Neuzugängen statt.