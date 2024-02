Reserve der Rhein-Neckar Löwen gewinnt Krimi gegen Würzburg

Die Bilanz im Jahr 2024 ist für das Drittligateam der Rhein-Neckar Löwen bleibt perfekt. Auf dem Weg zum Erfolg bei den Wölfen Würzburg wurde es nach einem 15:9 zur Pause aber noch einmal spannend, bevor der 28:27-Endstand dann perfekt war.

Das Drittliga-Team der Rhein-Neckar Löwen setzte sich gegen die Wölfe Würzburg durch. Tanja Sommer via RNL

Den Grundstein zum Sieg legten das Drittliga-Team der Rhein-Neckar Löwen im ersten Durchgang: Nach einem turbulenten Auftakt beider Teams, blieben die Wölfe lange Zeit bei drei Treffern stehen. Vom 3:3 (10.) weg erhöhten die Gastgeber auf 9:3 (18.). Die Löwen-Abwehr mit Torwart Luca Berghoffer stand immer besser und im Angriff gelangen viele Aktionen.

Nach dem 15:9 beim Seitenwechsel schmolz das Polster dann aber dahin. Die Löwen-Aktionen wirkten nun komplizierter, so dass sich Fehler einschlichen und die Wölfe aufholen konnten. Beim 19:19 (45.) hatten die Gäste erstmals wieder den Ausgleich erreicht und gingen wenige Minuten später sogar mit in Front. Die Löwen-Reserve ließ sich durch das 22:23 aber nicht verunsichern.

Die in der zweiten Halbzeit eng umkämpfte Begegnung stand auf des Messers Schneide. Die hoch spannende Partie bot reichlich Unterhaltungswert und sah das bessere Ende für die Löwen vor. Sie konnten durch Krauth in der Schlussminute wieder mit 28:27 in Führung gehen. Zeit für den Ausgleich war noch vorhanden; doch der abschließende Kempa-Versuch verpuffte.

Die meisten Treffer erzielte Matthis Krauth. "Der erst 19-jährige Rückraumspieler traf sechs Mal und stellte mit einem erneut starken Auftritt sein Können unter Beweis", so die Löwen, die anfügten: "Richtig Freude machte auch das Comeback von Maximilian Trost. Der rund eineinhalb Jahr lange verletzte Löwen-Routinier kehrte wieder auf das Parkett zurück und warf zudem ein Premierentor."

Rhein-Neckar Löwen II:

Gierse, Hörnig, Berghoffer

Trost (1), Messerschmidt, Göttler (4/3), Schwarzer (2), Grupe (2), Straub (2), Willner (3), Pabst, Clarius (3), Krauth (6), Kraft (2), Kessler (3).

