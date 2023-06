Repräsentative Umfrage: 50 Prozent Eintracht, 33 Prozent RB

Eine repräsentative Umfrage mit Blick auf das DFB-Pokalfinale demonstriert: An der im Umfeld von RB Leipzig gerne propagierten Aussage, der Klub sei wichtig für die Region, ist durchaus etwas dran.

So drückt laut einer Erhebung der Sportbusiness-Datenbank "ONE8Y DB" unter 1532 Pokal-Interessierten der Osten der Republik mehrheitlich den Sachsen die Daumen. Konkret werden in solchen Umfragen Bundesländer nach den sogenannten Nielsen-Gebieten zusammengefasst. Gebiet 7 (Thüringen, Sachsen) hält mit 76 Prozent zu RB, Gebiet 6 (Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt) mit 55 Prozent.

In den weiteren Regionen sprechen sich die Fans eher für die Eintracht aus, insbesondere natürlich in Nielsen-Gebiet 3a, das Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland umfasst. Hier führt der Europa-League-Sieger von 2022 in der Fangunst mit 75 Prozent, auch Baden-Württemberg (Gebiet 3b) fühlt sich den Frankfurtern mit 61 Prozent offenkundig stark verbunden vor dem Duell am Samstag im Berliner Olympiastadion (20 Uhr, LIVE! bei kicker.de). Auf die gesamte Bundesrepublik bezogen drücken laut der Umfrage hochgerechnet 50 Prozent der Fans der Eintracht die Daumen, 33 Prozent RB, 17 Prozent machten demnach keine Angabe.

Unter den Pokal-Interessierten erwarten 49 Prozent nichtsdestotrotz einen Sieg des Titelverteidigers, 38 Prozent sehen die Frankfurter in der Favoritenrolle. Auch in dieser Frage ist eine starke, regionale Querbeziehung zu beobachten. In den Gebieten 6 und 7 sehen 69 bzw. 79 Prozent Leipzig in der Pole-Position. Nur in der Region 3a traut mit 67 Prozent eine Mehrheit der Eintracht eine Wiederholung ihres Triumphes von 2018 zu.

RB spaltet und ist bekannt

Nun ist es bekanntermaßen so, dass RB als Retortenklub unter den Fans polarisiert, seit die Sachsen 2009 das Startrecht des SSV Markranstädt erworben haben und dank der Millionen aus dem Red-Bull-Imperium in die Spitze des deutschen Fußballs vorgedrungen sind. Der österreichische Getränkekonzern gilt als Marketing-Maschine, die bevorzugt Extremsport, aber mittlerweile eben auch Volkssportarten wie Fußball oder Eishockey als Zugpferd für die Bewerbung ihres Energy-Drinks nutzt. Eine Strategie, die laut einer weiteren repräsentativen "ONE8Y DB"-Umfrage unter 2682 Fußball-Interessierten offenkundig aufgeht.

Auf die Frage "Welche der folgenden Unternehmen sind Ihnen als Hauptsponsor in der Fußball Bundesliga-Saison 2022/23 aufgefallen?" nannten 81,2 Prozent der Befragten bei möglichen Mehrfachnennungen Red Bull. Das ist der höchste Wert noch vor FC-Bayern-Hauptsponsor Deutsche Telekom (80,8 Prozent), Volkswagen (VfL Wolfsburg, 77,9) und REWE (1.FC Köln, 75,2). Einerseits ob weiterer Sponsorings beispielsweise durch VW im Fußball - der Autobauer ist auch Top-Partner des DFB - erstaunlich, andererseits ob der starken Abhängigkeit des Leipziger Klubs von dem Getränkehersteller und der engen Beziehungen zwischen Verein und Konzern wenig überraschend.