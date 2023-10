Report: Jahrhunderttalent Bellingham

Jude Bellingham versetzt die Fans von Real Madrid Woche für Woche in Ekstase. Aber es sind nicht nur die Tore, die der englische Nationalspieler schießt. Der 20-Jährige kommt als Gesamtkunstwerk daher. So einen wie den im Sommer für 103 Millionen Euro aus Dortmund gekommenen Jungstar haben sie in Madrid lange gesucht Längst gibt es die Vergleiche mit den ganz Großen der Branche. Lesen Sie den großen Report in der Montagausgabe des kicker

Gespräch: Bensemann-Preisträger Körbel

Am kommenden Freitag erhält Karl-Heinz Körbel in Nürnberg den nach dem kicker-Gründer benannten Walther-Bensemann-Preis. Im Jahr des 60. Geburtstags der Bundesliga wird damit eine Persönlichkeit geehrt, die auf dem Spielfeld und darüber hinaus für Werte wie Fairness, Verständigung und Integration stand und immer noch steht. Das ausführliche Interview mit der Vereinslegende von Eintracht Frankfurt lesen Sie in der Montagausgabe des kicker

Doppelinterview: Ede Geyer und Uli Hoeneß

Im Herbst 1973 stieg zwischen dem FC Bayern und Dynamo Dresden das erste deutsch-deutsche Duell im Europacup. Uli Hoeneß und Eduard Geyer begeben sich auf eine wunderbare Zeitreise, lassen Szenen und Anekdoten aufleben, ziehen aber auch Vergleiche zwischen dem früheren und dem heutigen Fußballbusiness. Warum Geyer sagt, "ich hätte Uli umhauen müssen" und wieso der Schweinebraten für die Spielvorbereitung wichtig war, lesen Sie in der Montagausgabe des kicker