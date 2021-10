Siebter Sieg im siebten Spiel: Makellose Dänen der WM ganz nah

Dänemark hat erwartungsgemäß auch das siebte Spiel der WM-Qualifikation gewonnen. In Chisinau gegen die Republik Moldau reichte beim 4:0 eine gute Halbzeit - auch ein möglicher Weltfußballer traf.

Die Qualifikation für die WM 2022 in Katar ist Dänemark kaum noch zu nehmen. Nach dem 4:0 in der Republik Moldau hat die Elf von Kasper Hjulmand alle sieben Spiele gewonnen und führt die Gruppe F mit sieben Punkten Vorsprung auf Schottland an. Bei nur noch drei ausstehenden Spielen bedeutet das, dass der EM-Halbfinalist bereits am Dienstag (20.45 Uhr) gegen Österreich das Ticket für das Großturnier buchen könnte.

Die Dänen fliegen bisher durch die Qualifikation, haben noch nicht mal ein Gegentor kassiert. Das blieb auch am Samstagabend gegen die Republik Moldau so. Der klare Underdog hatte keine Mittel, den Favoriten zu ärgern, erspielte sich über die gesamte Spieldauer keine nennenswerte Torchance.

Stärkste Phase der Dänen vor der Pause

Ganz anders "Danish Dynamite". Die Gäste spielten eine starke erste Hälfte und machten da bereits klar, wer als Sieger vom Platz gehen würde. Skov Olsen stellte nach 23 Minuten aus spitzem Winkel die Weichen auf Sieg, Innenverteidiger Kjaer, der auf der Shortlist für den Ballon d'Or 2021 steht, legte per Elfmeter (Handspiel von Madandici) nach (34.). Die beste Phase der Dänen kurz vor der Pause wurde von zwei weiteren Treffern gekrönt: Nörgaard traf nach einer Ecke (39.), Maehle staubte nach Poulsens Abschluss ab (44.).

Nach dem Seitenwechsel ließ es Dänemark etwas ruhiger angehen und hatte nicht mehr die Vielzahl an Chancen. Weitere Tore kamen nicht mehr hinzu. Somit steht die Hjulmand-Elf nach sieben Spielen bei 21 Punkten und einer Tordifferenz von 26:0.