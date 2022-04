Rennsport: Sim-Racing "realistischer als jemals zuvor"

Mit "Rennsport" wurde eine neue Racing-Simulation angekündigt. Der Münchner Entwickler Competition Company will nicht weniger, als den virtuellen Rennsport auf die nächste Evolutionsstufe heben.

Führende Rennsport-Simulationen wie iRacing, rFactor 2 und RaceRoom sind technisch in die Jahre gekommen. Zwar gibt es immer wieder Updates und neue Inhalte, die eigentliche Basis der Plattformen reicht jedoch oft bis 2013 zurück. Lediglich Assetto Corsa Competezione wagte eine optische Überarbeitung in 4K für die aktuelle Konsolen-Generation.

Die Entwickler beim Münchner Studio Competition Company wollen die Dinge, daher "etwas anders" angehen, laut eigener Website. "Rennsport", so der prägnante Titel der angekündigten Free-To-Play-Rennsimulation, soll von Grund auf neu entstehen - basierend auf den neusten technologischen Errungenschaften und moderner Software.

Als Basis kommt die Unreal Engine 5 zum Einsatz. Erste Bilder aus der letzten Woche zeigen einen detaillierten BMW M4 GT3 auf spiegelndem Hochglanzuntergrund - jedoch nicht in Bewegung auf einer Rennstrecke.

Community und eSport im Fokus

Seit Ende 2020 arbeiten neben den Entwickler verschiedene Experten aus Rennsport und Automobilindustrie an dem Spiel. Der Claim "For Racers - From Racers" soll dabei zentral als Leitmotiv stehen.

Das Studio wolle vom Start weg eine Rennsimulation mit den "Bedürfnissen des eSports und der Community" als Pfeiler erschaffen. Entstehen solle damit ein "perfektes Rennspiel", das "ultra-realistisches Sim-Racing" und Fahrspaß zugleich biete.

So sauber, dass es sich spiegelt - der BMW M4 GT3 im "Rennsport"-Teaser. Rennsport.gg

Wie genau es zu diesem Ergebnis im Detail kommen soll, teilten die Münchner nicht mit. Dafür wurde zur Ankündigung in der letzten Woche eine Partnerschaft mit der ESL genannt. Ein "kompetitives System für Athleten und Teams" sei in Planung, um Rennsport auch auf lange Sicht attraktiv zu halten.

Zusätzlich sollen professionelle Übertragungsmöglichkeiten und einfach zu teilende Highlight Clips den Entertainment-Faktor der Rennsimulation erhöhen.

Digitales Eigentum = NFTs?

Ein dritter Punkt auf der Agenda spaltet bereits jetzt die Community. So heißt es in der Ankündigung: "Du investierst Zeit und Geld in dein Hobby - und was gehört am Ende dir? Alles!" In Rennsport soll jeder sein eigenes Vermächtnis mit individuellen Autos, Strecken und vielem mehr erschaffen können und daran auch verdienen.

Zusätzlich zu Modding-Möglichkeiten soll eine Technologie integriert werden, die eine Brücke zwischen professionellen eSportlern, Amateuren, Enthusiasten und Sammlern schlägt. Fragen dazu, ob damit eine Integration von NFTs und der Blockchain-Technologie gemeint sei, umschiffte das Entwicklungsteam in den sozialen Medien bisher.

Eine erste geschlossene Beta-Phase ist bereits für diesen Sommer geplant. Die Ergebnisse werden dann bis zur offenen Beta im Frühjahr 2023 in die Entwicklung von "Rennsport" einfließen. Wann genau die Simulation für PC als final erscheinen soll, ist ebenso unklar, wie der Umfang des Spiels.

Zwar wurden "große Marken und authentische Strecken" angekündigt, wie sich das aber am Ende in dem Free-To-Play Titel zusätzlich zu den gezeigten Marken Porsche, BMW und dem Hockenheim-Ring darstellen wird, führen die Entwickler nicht aus.

Eines jedoch hat sich in der Sim-Racing-Welt immer wieder herauskristallisiert: Authentisches Fahrverhalten steht letztlich immer vor der Optik. Die Ankündigung von Rennsport bleibt schwammig. Nach großen technischen Versprechen sollte der Rennsport- Realismus in der Betaphase deutlich zu spüren sein. Wenn dieser der Präsentation nicht folgen kann, dürfte "Rennsport" Schwierigkeiten bekommen, seinen Platz auf dem Markt der Etablierten zu finden.