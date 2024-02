Renner und Kämpfer: Wo Bero die Nummer 1 der Liga ist

Gegen den Tabellen-Nachbarn FC Augsburg will der VfL Bochum am Samstag seine gute Heimbilanz ausbauen. Dann fehlen noch zwei jüngst verpflichtete Profis, ein Rückkehrer erhält dagegen eine Startplatz-Garantie.

Sprintet so häufig wie kein anderer Bundesliga-Spieler: VfL-Profi Matus Bero. IMAGO/Beautiful Sports

Beim 1:3 am vergangenen Sonntag in Dortmund musste Bernardo pausieren, weil der Abwehrmann die fünfte Gelbe Karte gesehen hatte. Logisch aber, dass der Brasilianer nach seiner Zwangspause wieder zur Startelf gehören wird als bisher stabilster Bochumer Verteidiger.

Gegen den Tabellen-Nachbarn Augsburg dürfte auch Keven Schlotterbeck, der zuletzt angeschlagen pausieren musste, in die Abwehr der Gastgeber zurückkehren, die in den jüngsten sechs Heimspielen nicht verloren und drei Siege sowie drei Unentschieden einfuhren.

Weiteres Zeichen der Heimstärke: In den jüngsten 15 Partien an der Castroper Straße gelang den Gastgebern jeweils mindestens ein Treffer.

Keiner zieht so viele Sprints an wie Bero

Zum guten Gelingen beim VfL trug in der Anfangsphase der Saison und erst recht nach seiner Rückkehr aus langer Verletzungspause Sommer-Zugang Matus Bero enorm bei, der als aggressiver Zweikämpfer und Dauerläufer seinen festen Platz im Team hat.

Darüber hinaus ist der Slowake, der zuvor schon unter Thomas Letsch bei Vitesse Arnheim gespielt hatte, in einer Spezial-Disziplin sogar die Nummer 1 in der Bundesliga: Kein anderer Spieler zieht so viele Sprints an wie Bero, nämlich 39,4 pro 90 Minuten, das ist ein ganz erstaunlicher Wert für den Dauerläufer.

Bero wird auch am Samstag nominell wohl auf der rechten Seite spielen; seine Stärken liegen aber eher im Zentrum, sodass der Slowake immer wieder einrückt und den Raum zwischen den beiden Strafräumen beackert.

Luthe und Elezi werden noch fehlen

Nicht dabei sind am Samstag übrigens zwei Winterzugänge des VfL Bochum, die aber im Grunde genommen demnächst eingeplant sind. Zum einen natürlich Routinier Andreas Luthe, der als Backup von Manuel Riemann fungieren soll, doch am Samstag wird weiter Niclas Thiede als Ersatzmann auf der Bank sitzen.

"Wir haben ein tolles Torwart-Team zusammen", freut sich Letsch, "ich habe am Donnerstag länger mit Andreas Luthe gesprochen, er macht es bislang richtig gut und hinterlässt einen starken Eindruck."

Sehr angetan ist der Trainer auch vom Auftreten des zweiten Neuen, der sich in Deutschland noch keinen Namen gemacht hat und nur Experten bekannt gewesen sein dürfte. Der Nordmazedonier Agon Elezi spielte zuletzt in Kroatien, für ihn bedeutet der Wechsel nach Bochum einen großen Schritt in seiner Karriere.

Offensichtlich kommt der Mittelfeldspieler mit seiner Art gut bei den Kollegen und im Team an. "Gegen Augsburg steht er noch nicht im Kader, aber er ist ein offener Typ, der hier schnell integriert wird", urteilt Letsch.

Und sportlich sollte der für einen niedrigen, sechsstelligen Betrag verpflichtete Mittelfeldmann ebenfalls passen. "Er verkörpert genau das, was wir im zentralen Mittelfeld suchen", so Letsch. "Gute Technik, er geht in die Box und hat Balleroberungen."

Am vierten Spieltag des Jahres 2024 tritt der VfL zum dritten Mal an der Castroper Straße an. Zuvor gab es ein 1:1 gegen Werder Bremen sowie ein 1:0 gegen den VfB Stuttgart. Und Thomas Letsch erlebt seinen 50. Einsatz als Bochumer Trainer.