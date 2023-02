Rennen um Play-offs und Pre-Play-offs: Das Restprogramm in der DEL

Noch zwei Spieltage sind in der DEL in der regulären Saison zu gehen. Platz eins ist fest vergeben, bei den direkten Play-off-Rängen sind noch einige kleine Fragezeichen offen - und der Kampf um Platz 10 verspricht Spannung. Das Restprogramm in der DEL …

Haben Platz zehn noch im Blick: Die Berliner Juho Markkanen und Eric Mik (re.). IMAGO/Nordphoto