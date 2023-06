Rennen um die Kanone: Hobsch verteidigt den Titel - Harnik und Yaren stellen Rekorde auf

Mit dem Saisonfinale geht auch das Rennen um die "Torjägerkanone™ für alle" in seine heiße Phase. Manche Entscheidungen sind bereits gefallen, andernorts gilt: Hochspannung! Ein finaler Rundflug über alle Ligastufen der Männer und Frauen.

Männer

Liga 4

Seit dem vergangenen Wochenende ist Schluss in den fünf deutschen Regionalligen. Wie in der Vorsaison heißt der beste Viertliga-Stürmer erneut Patrick Hobsch. Der Sohn von Werder-Bremen-Legende Bernd Hobsch führte die SpVgg Unterhaching mit 27 Treffern in 35 Spielen zur Meisterschaft in der Regionalliga Bayern und ist somit der erste Titelverteidiger der "Torjägerkanone® für alle". Die Konkurrenz aus dem Norden und Westen - Moritz Göttel (VfV Hildesheim, 24 Tore) und Serhat Semih Güler (Wuppertaler SV, 23 Tore) - landen nur knapp hinter dem 28-Jährigen, der seine tolle Saison Anfang Juni mit dem Drittliga-Aufstieg krönen könnte.

Status: entschieden

Liga 5

Auch in den Oberligen ist das Rennen durch. Fast schon außer Konkurrenz dominierte Ex-Profi Martin Harnik in dieser Spielzeit das Fünftliga-Ranking. Der Angreifer des Hamburger Oberligisten TuS Dassendorf pulverisierte mit 46 Toren in 33 Spielen nicht nur die Vorjahres-Bestmarke von Marcel Platzek (38 Tore), sondern stellte auch einen neuen Torrekord in der Oberliga Hamburg auf. Auch wenn Harniks Bestmarke in dieser Saison ohnehin wohl nicht mehr geknackt worden wäre, befindet sich mit Timo Barendt auch der letzte wirkliche Konkurrent ebenfalls schon in der Sommerpause.

Status: entschieden

Liga 6

In den sechsten Ligen rollt der Ball zwar noch, mittlerweile ist aber auch hier eine klare Tendenz erkennbar. Lange Zeit lieferten sich Sascha Huhn vom mittelhessischen Verbandsligisten Sportfreunde BG Marburg und und Moritz Dittmann (SG Glücksbrunn Schweina) ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Mit einem Sechserpack am vergangenen Wochenende schraubte Huhn sein Konto jedoch auf 44 Treffer hoch und schüttelte damit wohl seinen letzten Konkurrenten endgültig ab. Im Saisonfinale müsste Dittmann also mindestens neun Treffer erzielen - bei Gleichstand würde Huhn aufgrund des besseren Quotienten Vorrang erhalten -, um Huhn die Kanone doch noch streitig zu machen.

Status: so gut wie entschieden

Liga 7

Hochspannend geht es dagegen in den siebten Ligen zu. Momentan befindet sich Lucas Sitter vom hessischen TSV Langstadt mit 52 Toren in der Pole-Position für die "Torjägerkanone® für alle". Das hat im Saisonfinale jedoch gar nichts zu bedeuten. Während sich sein aktueller Top-Verfolger Adrian Sousa vom Hamburger Bezirksligisten Türk Birlikspor bereits in die Sommerpause verabschiedet hat, hängen dem Angreifer, der nach der Saison in die Regionalliga Bayern zur Viktoria Aschaffenburg wechselt, nämlich weiterhin zwei Akteure im Nacken. Mit Achraf Gara Ali vom Frankfurter Gruppenligisten ist derweil noch ein Torjäger im Rennen, der die Kanone schonmal in seinen Händen hielt. In der Vorsaison riss sich Gara Ali mit 56 Toren die Kanone in den achten Ligen unter den Nagel und könnte somit der erste Titelverteidiger in einer höheren Ligastufe werden. Ebenfalls gute Chancen darf sich auch Rico-Rene Frank vom niedersächsischen FC Germania Bleckenstedt ausrechnen. Zwar trennen Frank aktuell drei Treffer von der Spitze, allerdings sind in der Bezirksliga Braunschweig noch drei Spiele zu gehen, während bei seinen Konkurrenten nur noch ein Spiel aussteht.

Status: völlig offen

Liga 8

In den achten Ligen ist nach wie vor alles möglich. Über viele Wochen und Monate kämpften phasenweise bis zu fünf Akteure um die "Torjägerkanone® für alle". Mit Jannik Schmidt (TV Bornich, 53 Tore) und Lars Schröder (Sportfreunde Ostinghausen, 51 Tore) haben sich zuletzt aber zwei Angreifer in die Sommerpause und damit aus dem Kanonenrennen verabschiedet. Somit läuft alles auf einen Dreikampf zwischen dem aktuell Führenden Ramy Jamal Raychouni (SC Gatow, 54 Tore), Hatim Bentaleb (1.FC Mülheim-Styrum, 53 Tore) und Mervan Aydin (Fatihspor Mülheim, 52 Tore) hinaus, der am kommenden Wochenende seinen Höhepunkt finden wird. Alle drei Akteure bestreiten dann nämlich ihr letztes Saisonspiel.

Status: völlig offen

Liga 9

Mit stolzen 73 Treffern in 28 Partien steuert Tim Domann vom Wuppertaler Kreisligisten SC Breite Burschen Barmen geradewegs auf den Gewinn der "Torjägerkanone für alle" zu. Vorab des letzten Spieltages am kommenden Wochenende genießt der Angreifer ein Fünf-Punkte-Polster auf seinen letzten verbliebenen Konkurrenten Pascal Thiemt vom nordrhein-westfälischen TV Klaswipper 1899, der seinerseits in dieser Spielzeit bislang auf beeindruckende 68 Treffer kommt.

Status: offen, jedoch mit klarer Tendenz

Liga 10

Wer gewinnt die Kanone in Deutschlands zehnten Ligen? Diese Frage ist noch nicht endgültig geklärt. An der Spitze haben sich mit Sebastian Zeitler vom im Nordosten Bayerns gelegenen FC 1926 Konradsreuth (77 Tore) und Besir Kasami vom Hamburger Klub Kosova (76 Tore) die bis dato besten Zehntliga-Angreifer in die Sommerpause verabschiedet - ein Lichtlein brennt aber noch. Marcel Diaz Aptiev von Frankfurter Kreisligisten Creu-Höchst könnte nämlich noch einen famosen Schlussspurt hinlegen. Im letzten Saisonspiel bräuchte der Angreifer acht Treffer, um sich die Kanone noch zu schnappen. Normalerweise wäre dies ein unmögliches Vorhaben, der niederklassige Amateurfußball hat jedoch bekanntermaßen seine eigenen Gesetze.

Status: offen, jedoch mit klarer Tendenz

Liga 11

Auf Deutschlands niedrigsten Ligastufe ist das Rennen entschieden, zu groß ist die Kluft zwischen der Spitze und dem Verfolgerfeld mittlerweile. Waren es vor rund einem Monat noch genau 30 Treffern Vorsprung, die Lucas Schneider vom SSV Hagen am Südostrand des Ruhrgebietes auf die Konkurrenz hatte, sind es bei 94 Toren aus 24 Spielen mittlerweile sogar 32. Die Kanone wird also ziemlich sicher an Schneider gehen. Einen kleinen Wehrmutstropfen musste Hagens Tormaschine dennoch schlucken: Die 100-Tore-Marke konnte der Angreifer am letzten Spieltag nicht mehr knacken.

Status: entschieden

Frauen

Liga 3

Es hatte sich bereits die gesamte Spielzeit angedeutet, nun steht es de facto fest: Die Gewinnerin der "Torjägerkanone® für alle" in den dritten Ligen der Frauen heißt Aylin Yaren. Die Angreiferin, die neben ihrer Tätigkeit als Influencerin und Fußball-Freestylerin für Viktoria Berlin auf Torejagd geht, steht seit vielen Wochen einsam an der Spitze des Rankings und ließ trotz klarer Führung auch im Saisonendspurt keinerlei Federn. Betrug der Vorsprung vor vier Wochen noch zehn Treffer, sind es bei acht Treffern aus den letzten vier Spielen, womit Yaren ihr Tore-Konto auf 44 schraubte und die Vorjahres-Bestmarke von Meike Meßmer (33 Tore) pulverisierte, nun sogar 14. Technisch gesehen sogar 15, denn mit Indra Hahn vom Nord-Regionalligisten SV Henstedt-Ulzburg, befindet sich Yarens Top-Verfolgerin bereits in der Sommerpause. In der Regionalliga Südwest wird zwar noch gespielt, die Drittplatzierte Sonja Maria Bartoschek vom SC 2013 Bad Neuenahr müsste am letzten Spieltag also 15 Tore aufholen - ein unmögliches Vorhaben.

Status: entschieden

Liga 4

"Ich bin keine Spielmacherin, ich weiß einfach, wo das Tor steht." Lyn Meyer von Eintracht Braunschweig hat verstanden, worum es im Rennen um die "Torjägerkanone® für alle" geht. Mit 46 Treffern aus 24 Spielen hat die Angreiferin, die schon in der Frauen-Bundesliga zum Einsatz kam, beste Karten auf den Gewinn der Kanone. Das Rennen kann die 28-Jährige mittlerweile aber nicht mehr beeinflussen, hat die Oberliga Niedersachsen ihren letzten Spieltag schon hinter sich. Die letzte verbleibende Konkurrentin, Caroline Klausch von Borussia Pankow, könnte sich dagegen noch als Last-Minute-Partycrasherin erweisen. Für das Kanonenwunder bräuchte Klausch allerdings drei Treffer am letzten Spieltag.

Status: offen

Liga 5

In den fünften Ligen riecht es weiterhin stark nach Vorentscheidung. Marlene Haberecht wird aller Voraussicht das Rennen um die "Torjägerkanone® für alle" machen, zu groß ist der Vorsprung der Leipziger Angreiferin mittlerweile. 58-mal netzte Haberecht für BSG Chemie Leipzig in 18 Spielen und hat sich damit einen Zehn-Tore-Vorsprung auf die Konkurrenz herausgeschossen.

Status: entschieden

Liga 6

Ähnlich sieht es eine Ligastufe tiefer aus. Hier ist nach wie vor Lisa Schramm von der BSG ScanHaus Marlow aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern das Maß der Dinge - und wird es wohl auch am Ende der Saison sein. Die Vorjahres-Bestmarke von Alina Marie Scheben (47 Tore) hat die Angreiferin längst in den Boden gestampft und könnte diese bei aktuell 75 Toren und noch drei ausstehenden Spielen vielleicht sogar verdoppeln. Top-Verfolgerin Sophie Trautvetter vom TGD Hilgen 04 müsste auf eine Schramm-Torflaute im Saisonfinale hoffen und zeitgleich am letzten Spieltag elf Tore aufholen. Ein Szenario, das mit ziemlicher Sicherheit jedoch nicht eintreten wird.

Status: entschieden

Liga 7

92 Tore in 19 Spielen. Maren Schönherr ist die beste Torjägerin in den siebten Ligen der Frauen. Keine Überraschung, dass eine solche Torquote am Ende der Saison mit der "Torjägerkanone® für alle" belohnt wird. Bei zwei ausstehenden Partien könnte Schönherr als erste Angreiferin überhaupt die 100-Tore-Marke knacken. Top-Verfolgerin Estella Cron hingegen fehlen bei ebenfalls zwei ausstehenden Partien 18 Treffer auf Schönherr. Man muss sich also nicht aus dem Fenster lehnen, um in diesem Fall von einer Vorentscheidung zu sprechen.

Status: entschieden