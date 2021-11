Rennen um Aufstiegsrunde: Baunatal holt Punkt für die Moral, Big Points für Bayern Alzenau

In der Hessenliga B haben die SG Barockstadt, der 1. FC Erlensee und der TSV Stadtallendorf das Ticket zur Aufstiegsrunde so gut wie in der Tasche. Das Rennen um die zwei verbleibenden Plätze bleibt jedoch äußerst spannend.

Zwei Plätze sind für die Aufstiegsrunde noch zu vergeben. Die restlichen drei sind augenscheinlich fest vergeben. Zu groß ist der Vorsprung des Top-Trios - auch wenn Primus SG Barockstadt Fulda-Lehnerz und Verfolger 1. FC Erlensee an diesem 17. Spieltag zwei Zähler haben liegen lassen. Der Tabellenführer lag beim KSV Baunatal zweimal in Front, brachte den Vorsprung aber nicht über die Zeit und muss sich zudem über haarsträubende Fehler vor den Toren ärgern. Nachdem Göbel Barockstadt bereits nach wenigen Sekunden in Führung schoss, drehte Pforr mit einem Doppelpack die Partie für Baunatal. Vorausgingen jeweils katastrophale Fehlpässe in der Hintermannschaft. Doch der Tabellenführer konnte seine Schwäche in der Defensive in der Offensive ausgleichen. Duran per Handelfmeter und Pecks aus der Ferne brachten die Gäste wieder auf die Siegerstraße. Doch erneut unterlief Barockstadt ein vermeidbarer Fehler. Cakmak, der zuvor von Keeper Wolf nur noch per Foul gestoppt werden konnte, traf in der 81. Minute noch zum 3:3-Endstand.

Erlensee dagegen lag in Fernwald durch Ahouandjinou (37.) in Führung, kassierte durch Richter (65.) aber noch das 1:1. So konnte Eintracht Stadtallendorf durch ein 2:0, bei dem der Favorit einigen Leistungsträgern eine Verschnaufpause gönnte, gegen Schlusslicht Steinbach aufschließen. Die Tore erzielten Bartheld (7.) und Heuser (34.) bereits im ersten Durchgang.

Dahinter bleibt es allerdings weiter äußerst knapp. Neu auf Platz vier ist der FC Bayern Alzenau, der durch ein ungefährdetes 4:0 in Hünfeld gleich um vier Ränge nach oben klettert. Kang (30.), Brauburger (55. und 68.) und Holebas (68.) trafen jeweils für die Gäste. Die Unterfranken liegen mit 19 Zählern nun punktgleich knapp vor dem Hünfelder SV, der zum fünften Mal in Folge ohne Erfolg blieb und mittlerweile um die Aufstiegsrunde zittern muss. Hinter Hünfeld, unter dem Strich folgt Fernwald mit 18 Zählern, Baunatal hat 17 Punkte auf dem Konto und der FC Hanau 93 (16 Punkte) verspielte durch eine 1:2-Pleite beim Vorletzten Buchonia Flieden eine bessere Ausgangslage.