Rennen gegen die Zeit: Liverpool macht Ernst bei Szoboszlai

Erst war nur Newcastle United interessiert, doch unmittelbar vor dem Auslaufen einer Klausel im Vertrag von Dominik Szoboszlai macht der FC Liverpool mächtig Druck.

"Mehr als nur ein Flirt?", fragte der kicker in seiner Donnerstag-Ausgabe angesichts der Meldungen aus England, wonach der FC Liverpool Leipzigs Mittelfeldspieler Dominik Szoboszlai (22) an sich binden will.

Rennen gegen die Zeit: Um Mitternacht erlischt die Klausel

Und tatsächlich machen die Reds augenscheinlich Ernst mit ihren Bemühungen. Nach übereinstimmenden Berichten aus England arbeiten die Liverpooler Entscheider um Sportdirektor Jörg Schmadtke und Trainer Jürgen Klopp fieberhaft daran, den Deal mit dem ungarischen Mittelfeldspieler noch vor Mitternacht unter Dach und Fach zu bringen. Dann verfällt die Ausstiegsklausel, wonach Szoboszlai für besagte 70 Millionen Euro aus seinem bis 2026 datierten Vertrag beim DFB-Pokalsieger ausgelöst werden kann. Leipzigs Sport-Geschäftsführer Max Eberl sind in dieser Personalie noch bis Mitternacht die Hände gebunden.

Szoboszlai zündet erst unter Rose

Szoboszlai war vor zweieinhalb Jahren für 22 Millionen Euro aus Salzburg gekommen, hatte zunächst aber auch wegen einer Schambeinentzündung einige Anlaufprobleme. Richtig durchgestartet st er in Leipzig erst nach dem Trainerwechsel im vergangenen September, als Marco Rose die Nachfolge von Domenico Tedesco antrat.

Unter dem neuen Coach, der schon in Salzburg sein Ziehvater war, blühte der Ungar auf, kam wettbewerbsübergreifend in der abgelaufenen Saison auf 23 Scorerpunkte (10 Tore, 13 Assists). Im DFB-Pokalfinale gegen Frankreich erzielte er den Treffer zum 2:0-Endstand - seine letzte nennenswerte Aktion für RB?

Dass Szoboszlai zu einem Wechsel bereit sei, hatte er schon Ende der abgelaufenen Saison mehrfach bekundet. Da galt noch Newcastle United als einziger Interessent.

Ein Rekord für ein paar Tage? - Auf Eberl wartet viel Arbeit

Für Leipzig wäre der Verkauf von Szoboszlai für 70 Millionen Euro neuer Vereinsrekord - der aber wohl nicht lange Bestand haben dürfte. Denn beim Werben von Manchester City um den kroatischen Abwehrspieler Josko Gvardiol steht eine Ablöse von 100 Millionen Euro im Raum. Allerdings müsste Eberl bei einem Weggang der beiden Stammkräfte dann schon insgesamt vier Leistungsträger ersetzen, nachdem Konrad Laimer bereits ablösefrei zum FC Bayern ging und Christopher Nkunku für gut 60 Millionen Euro an den FC Chelsea transferiert wurde.