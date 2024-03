Reng über Bundesrepublik gegen DDR: "Dieses Spiel bleibt ein Kuriosum"

Bei der WM 1974 in Deutschland trafen Bundesrepublik und DDR direkt aufeinander. Bestseller-Autor Ronald Reng hat über diesen gesellschaftlichen Moment ein Buch geschrieben. Im kicker-Interview spricht er darüber.

Herr Reng, Sie sind Jahrgang 1970 und mit zwei deutschen Staaten aufgewachsen. Wie würden Sie dieses Gefühl jemandem beschreiben, der das nicht mehr erlebt hat?

Es war Normalität geworden, dass da eine Mauer durch Deutschland läuft - und ich als Westdeutscher mit diesem anderen Staat nichts zu tun habe. Über den DDR-Fußball etwa hat man kaum etwas erfahren. Für mich hat sich die DDR sehr weit weg angefühlt.

Jahrgang 1970 bedeutet auch, dass Sie für das Spiel damals zu jung waren. Wann sind Sie damit zum ersten Mal in Berührung gekommen?

Meine erste WM war 1978. Aber die Namen Sparwasser und Croy kannte ich da schon. WM-Bücher waren für uns Kinder damals die Hauptinformationsquelle, und die Fotos von Jürgen Sparwassers Tor und einer Parade von Torwart Jürgen Croy hatte ich mir wohl tausendmal angeschaut - einfach, weil es kaum andere Informationsquellen über Fußball gab. Wobei die Niederlage gegen die DDR für uns Kinder in Westdeutschland kein so großes Ding war. Die Bundesrepublik war ja Weltmeister geworden.

Fand die WM 1974 in einer heiklen Phase der deutsch-deutschen Beziehungen statt?

Es hätte heikel werden können, weil acht Wochen vorher Günter Guillaume, ein DDR-Spion im Kanzleramt, enttarnt worden und Bundeskanzler Willy Brandt daraufhin zurückgetreten war. Doch beide deutsche Staaten hatten ein Interesse, Brandts Entspannungspolitik trotz des Spionagefalls fortzusetzen. Die Bundesrepublik profierte von dieser Politik wirtschaftlich, die DDR erhielt internationale Anerkennung. So haben beide Staaten versucht, den Fall Guillaume möglichst klein zu halten. Das Fußballspiel wurde mit Neugierde erwartet, in keiner Weise fand da ein kalter Krieg statt.

Den großen Aufwand, den der Osten im Leistungssport betrieb, hielt der Westen für nicht leistbar. Ronald Reng

Wie brisant waren Sportvergleiche zwischen Bundesrepublik und DDR generell?

Die DDR hatte ja erst ab den 1960er Jahren eigene Auswahlteams, nahm den Sport dann aber extrem ernst, weil sie erkannt hatte, dass es ihre beste Möglichkeit war, Weltklasse darzustellen. So wurden Sporterfolge in der DDR Staatsziel. Sportler sollten zeigen, was für ein fortschrittlicher, erfolgreicher Staat die DDR doch sei. Für die Bundesrepublik war es zunächst ein Schock, dass die DDR im Sport plötzlich viel besser war. Den großen Aufwand, den der Osten im Leistungssport betrieb, hielt der Westen - das sagte selbst Brandt - allerdings für nicht leistbar. Doch im Fußball fühlte sich die Bundesrepublik der DDR weit überlegen.

Worauf hatten Sie sich bei der Recherche am meisten gefreut?

Auf die Frage 'Wie war das Leben eines Nationalspielers in der DDR?', die mir Lothar Kurbjuweit, Gerd Kische und Konrad Weise toll beantwortet haben. Spitzensportler führten in der DDR ein Leben von Privilegierten. Die Fußballer wurden zum Beispiel oft in Westdevisen bezahlt, sie erhielten teilweise hohe Schwarzgeldzahlungen und durften in den Westen reisen. Aber gleichzeitig haben 1974 viele von ihnen wegen der Wohnungsnot in der DDR wie normale Junggesellen auch in Ein-Zimmer-Wohnungen gelebt. Ich wollte in dem Buch über das Fußballspiel hinaus Geschichte erzählen: Wie war die Zeit? Da halfen mir die Schilderungen der DDR-Auswahlspieler von ihrem Alltag genauso wie Gespräche mit Zeitzeugen bis hin zu einem damaligen RAF-Mitglied.

Das Schlüsselspiel des Bernd Hölzenbein

Was haben Sie bei der Recherche erfahren, das komplett neu für Sie war?

Für uns in Frankfurt war Bernd Hölzenbein Ende der 1970er Jahre eine große Nummer. Bei den Recherchen ist mir aufgefallen, dass er schon 27 war, als er ein halbes Jahr vor der WM 1974 sein erstes Länderspiel bestritt. Er selbst hat gesagt, dass das Spiel gegen die DDR das Schlüsselspiel seiner Karriere wurde: eben weil er nicht mitspielte. Wegen der Niederlage wurde die Mannschaft verändert - und er kam von der Ersatzbank in die erste Elf. Das folgende Spiel gegen Jugoslawien war dann sein erstes Länderspiel über 90 Minuten.

Warum hat die DDR, der Außenseiter, den Gastgeber eigentlich mit 1:0 geschlagen?

In der ersten Viertelstunde hat die Bundesrepublik die DDR hinten eingeschnürt, toll Fußball gespielt, aber kein Tor geschossen. Dann hat es die taktisch gut organisierte DDR geschafft, das Spiel der Bundesrepublik immer mehr zu stören und der Partie ihr langsameres Tempo aufzudrücken - mit einzelnen schnellen Kontern, vor denen die Bundesrepublik zunehmend Respekt zeigte. Georg Schwarzenbeck, ein schneller Manndecker, hatte das gemeinsam mit Franz Beckenbauer zwar ganz gut im Griff, doch als er für den langsameren Horst-Dieter Höttges ausgewechselt wurde, fiel das Gegentor durch dessen Gegenspieler Jürgen Sparwasser.

Jürgen Sparwasser entwischt auch Horst-Dieter Höttges (re.), der bereits am Boden liegt. imago/Werner Schulze

Was waren DDR-Trainer Georg Buschner und BRD-Coach Helmut Schön für Typen - gerade im direkten Vergleich?

Beide hatten eine ganz andere Arbeitsmethodik. Buschner hatte damals schon einen ziemlich wissenschaftlichen Ansatz und sogar etliche Spielbeobachter und Videoanalysten in seinem Stab, was damals einer Revolution gleichkam. Auch hat er Leichtathletik-Trainer von Hochschulen für Athletik- und Ausdauertraining hinzugezogen. Helmut Schön hat auf dem Spielfeld viel der Entscheidungsfreude seiner Spieler überlassen, während die DDR einem klar ausgearbeiteten Plan folgte.

War der Verlierer, der spätere Weltmeister, hinterher der eigentliche Gewinner?

In der Nachbetrachtung gab es nur Gewinner: Die bundesdeutschen Spieler durften glauben, diese Niederlage sei der entscheidende Wendepunkt gewesen. Nach personellen Umstellungen sei man danach richtig in Schwung gekommen. Bei einem Jubiläumstreffen hat Hölzenbein zu den DDR-Spielern gesagt: "Danke, dass ihr gegen uns gewonnen habt." Die DDR wiederum konnte sagen: Wir haben den späteren Weltmeister geschlagen! Das war für sie der schönste aller Außenseiter-Siege. Das bleibt ihnen bis heute.

Was bleibt 50 Jahre später noch vom einzigen A-Länderspiel einer inzwischen geeinten Nation?

Dieses Spiel bleibt ein Kuriosum, weil es das einzige zwischen den beiden deutschen Staaten war. Dass dann auch noch der Außenseiter gewinnt und die andere Mannschaft Weltmeister wird, erhöht den Erinnerungswert. Vor allem aber glaube ich, das Spiel bleibt als eine Art Büroklammer im Gedächtnis, die all die Erinnerungen an jene Siebzigerjahre zusammenhält: Wer Fotos von damals sieht, die langen Haare der Spieler, der denkt sofort auch an all die Aufregungen der Zeit, an den Kampf um eine freiere, lockerere Gesellschaft im Westen, an die Frage, ob es unter Honecker besser werden würde im Osten.