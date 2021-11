Renault Mégane E-Tech Electric: Alles neu, alles anders

Noch ein Verbrenner, der jetzt auf Elektroantrieb umgestellt wird? So einfach verhält es sich beim Renault Mégane E-Tech Electric nicht. Mit seinem konventionell angetrieben Bruder verbindet ihn nämlich nur der Name. Ansonsten ist alles neu und anders. Der stromernde Mégane wird in zwei Leistungsstufen erhältlich sein, mit einer Akkuladung kommt er bis zu 470 Kilometer weit. Wir konnten bereits Bekanntschaft mit dem Elektro-Mégane schließen.

Der Renault Mégane Electric: Kurze Überhänge, schmale Matrix-LED-Scheinwerfer, bündig versenkte Türgriffe. Hersteller