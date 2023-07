Renault Clio 2023: Das Facelift im ersten Test

Kein Renault verkauft sich in Deutschland besser als der Clio. Der hohe Grad an Beliebtheit soll auch in Zukunft gesichert bleiben. Deshalb bekommt der kleine Kompakte nun ein Facelift, das vor allem optisch Wirkung zeigt. Als Topmodell agiert weiterhin der Vollhybrid. Aber auch die LPG-Autogas-Variante darf sich unverändert um Kunden bemühen.

Renault Clio: Erwachsener Look. Hersteller

Der Clio ist für Renault ein langjähriger Bestseller. Seit Juni 2019 wird er in der bereits fünften Generation angeboten. Jetzt spendieren ihm die Franzosen eine umfassende Modellpflege. Der Clio bekommt eine neu gestaltete Frontpartie mit deutlich größerem Kühlergrill, insgesamt sieht der kleine Kompakte ganz schön erwachsen, fast ein bisschen wuchtig, aus. Ins Auge fällt die neue Lichtsignatur des Tagfahrlichts, Voll-LED-Scheinwerfer sind immer serienmäßig.

Wenig hat sich hingegen bei den Antrieben geändert. Als Topmodell fungiert der Vollhybrid E-Tech Full Hybrid 145. Mit ihm, so betont Renault, wolle man den Hybridantrieb für breite Kundenschichten erschwinglich machen.

Vielfach elektrisch

Dank elektrischer Unterstützung geht der Hybrid-Clio knausrig mit dem Sprit um, nur 4,3 Liter (kombiniert) sind es auf 100 Kilometer, entsprechend 97 g/km CO2-Ausstoß. Ein Wert, der sich auch auf den ersten Probefahrten mit Ortsdurchfahrten und Überlandstraßen, jeweils mit diversen Tempoeinschränkungen, einstellte. Das ist deutlich weniger als bei einem reinen Benziner mit vergleichbarer Leistung, Renault spricht sogar von bis zu 40 Prozent Einsparung. Im Stadtverkehr könne die Vollhybrid-Variante dank einer hohen Rekuperationsleistung (Energierückgewinnung) bis zu 80 Prozent der Strecke elektrisch zurücklegen, heißt es dazu. Im "B"-Modus ist "Ein-Pedal-Fahren" möglich, das bedeutet, dass man das Bremspedal dank der starken Verzögerung weniger benutzt und gleichzeitig die Reichweite erhöht.

Top-Antrieb in Top-Ausstattung: Den Vollhybrid-Clio gibt es ausschließlich im neuen Trimm "Espace Alpine". Hersteller

Außer dem 1,6 Liter-Benziner, einem Vierzylinder mit 69 kW/94 PS, arbeiten zwei Elektromotoren von 15 kW/20 PS und 36 kW/49 PS. Das Team erbringt eine Systemleistung von 105 kW/145 PS, die eine Spitze von bis zu 174 km/h ermöglicht. Im elektrischen Modus erreicht der Vollhybrid-Clio maximal 75 km/h. Die Batterie hat 1,2 kWh Kapazität. Herzstück des Antriebs ist das kupplungslose Multi-Mode-Getriebe, es hat vier Stufen für den Verbrennungsmotor und zwei für den elektrischen Antrieb.

Auch als Autogas-Variante

Alternativ kann der Käufer noch zwischen zwei reinen Benzinern und einer auch auf den Betrieb mit Autogas hin optimierten, bivalenten Motorisierung wählen. Im Basismodell SCe 65 leistet der Einliter-Dreizylinder 49 kW/67 PS und 95 Newtonmeter Drehmoment. Geschaltet wird er über ein Fünfganggetriebe. Der Einstiegs-Clio verbraucht nach Norm 5,5 l/100 km (120 g/km CO2). Die Fahrleistungen: In 17,1 Sekunden auf Tempo 100 und 160 km/h in der Spitze. Die stärkere, turbogeladene Ausbaustufe TCe 90 mit 67 kW/91 PS und Sechsganggetriebe verbraucht nach Norm 5,3 Liter/100 km, sprintet in 12,2 Sekunden auf 100 km/h und schafft 174 km/h Spitze.

Soll rennsportliche Assoziationen wecken: Clio-Front. Hersteller

Der Clio TCe 100 LPG wiederum wird ebenfalls von dem Einliter-Dreizylinder-Turbo in Kombination mit manueller Sechsgangschaltung angetrieben. Er leistet 74 kW/100 PS und ein maximales Drehmoment von 170 Newtonmetern. Als Normverbrauch gibt Renault 7,0 l/100 km LPG an.

Aus für den Diesel

Einen Clio Diesel wird es zumindest für den deutschen Markt nicht mehr geben. Damit trägt Renault der zuletzt stark rückläufigen Nachfrage Rechnung.

Erstmals gibt es für den Clio die betont dynamisch auftretende Ausstattung "Esprit Alpine", erkennbar beispielsweise an der Frontschürze im Stil eines Rennwagen-Frontflügels. Mit dem Design wollen die Franzosen die sportliche DNA der Sportwagenmarke Alpine übertragen. Renault liefert den Vollhybrid nur in dieser Stufe aus.

Innenmaße wie gehabt

Die Innenmaße bleiben wie gehabt: Vorn fühlen sich auch größere Insassen gut untergebracht. Im Fond ist die Beinfreiheit, wie im Segment üblich, ziemlich eingeschränkt, zumal dann, wenn in der ersten Reihe die weitreichende Längsverstellung der Sitze ausgenutzt wird. Im Innenraum verwendet Renault jetzt hochwertige und nachhaltigere Materialien. Ins Gepäckabteil des 4,05 Meter langen, kompakten Clio passen 340 bis maximal 1069 Liter.

Blickfang: Der große Touchscreen im Hochformat. Hersteller

Das digitale Tachodisplay zählt im Clio künftig zum Serienumfang. Je nach Ausstattungsvarianten sind verschiedene Größen verfügbar. Bei "Evolution" und "Techno" misst das Fahrerdisplay sieben Zoll, im "Esprit Alpine zehn Zoll, dazu gibt es ein Navi. Beim Infotainment lässt sich der Clio in seiner Klasse auch nicht lumpen: Das Online-Multimediasystem „Easy Link", zu dem ein hochformatiger Multimedia-Touchscreen von imposanter Bildschirmdiagonale (23,6 Zentimeter) gehört, markiert einen Schritt zum vernetzten Auto mit Updates "over the air".

Autobahn-Stauassistent als Option

Der adaptive Tempomat mit Stop & Go-Funktion und der Autobahn-Stauassistent werden ausstattungsabhängig mitgeliefert. An Bord ist eine manuelle Klimaanlage, Serie ab "Techno", Option für "Evolution", außerdem unter anderem der Tempopilot mit Begrenzer, Zentralverriegelung per Funkbedienung und elektrische Fensterheber ringsum. Ab "Techno" kann das Smartphone in einer induktiven Ladeschale abgelegt werden; schlüssellos wird das Fahrzeug geöffnet und gestartet. Im "Esprit Alpine" hat Renault eine elektronische Parkbremse installiert (Option für Techno). Zudem sind weitere Komfortdetails wie die Sitzheizung ab der Basisstufe verfügbar.

Der überarbeitete Clio startet im September, bestellt werden kann er ab 17. Juli. Nur für die Topversion Clio E-Tech Full Hybrid 145 "Esprit Alpine" nennt Renault bisher den Preis: 26.700 Euro.

Ingo Reuss

Renault Clio in Kürze:

Wann er kommt: Im September 2023, bestellbar ab 17. Juli 2023

Wen er ins Visier nimmt: VW Polo, Opel Corsa, Ford Fiesta, Peugeot 208, Toyota Yaris, Honda Jazz etc.

Was ihn antreibt: Einliter-Dreizylinder-Benziner mit 49 kW/65 PS, Einliter-Dreizylinder-Turbobenziner mit 67 kW/91 PS, Einliter-Dreizylinder-Turbo für Autogas (LPG) mit 74 kW/100 PS, Vollhybrid mit 105 kW/145 PS Systemleistung

Was er kostet: Als E-Tech Full Hybrid 145 "Esprit Alpine" ab 26.700 Euro. Weitere Preise noch nicht bekannt.