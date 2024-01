Renars Uscins und das DHB-Team wollen sich in Köln "noch mehr tragen lassen"

Kaum Zeit zum Verschnaufen haben Deutschlands Handballer bei der Handball-EM. Nach dem Ende der Vorrunde geht es fast nahtlos weiter mit der Hauptrunde. "Es gibt fast nichts größeres als eine Europameisterschaft im eigenen Land. Dass mit 21 Jahren und im zweiten Jahr Bundesliga zu erleben, das ist schon ein riesiger Step, den ich machen durfte", zieht Renars Uscins ein erstes Zwischenfazit.

"Es ist eng und laut und auch schwierig für den Gegner", erzählt Renars Uscins von den Eindrücken, die ihm seine Teamkollegen von der Kölner Lanxess-Arena geschildert haben. "Man kann sich hier noch mehr tragen lassen."

Der U21-Weltmeister von der TSV Hannover-Burgdorf hat bislang noch nie im sogenannten "Handball-Mekka" gespielt. Mindestens vier Partien warten nun auf den Rückraumspieler, der 2021 bei der U19-Europameisterschaft im All-Star-Team war, bei gutem Turnierverlauf könnten es fünf oder sechs Begegnungen werden.

"Sie sind in ihrer Leistungskurve nicht ganz so sicher. Mit unserer Abwehr sowie Andy (Wolff) und David (Späth) hinten im Tor wollen wir natürlich unsere Zweikämpfe gewinnen und ihnen auch schlechte Wurfwinkel geben", so Uscins mit Blick auf den nächsten Gegner Island und betont: "Natürlich wollen wir durch das Tempospiel unsere einfachen Tore machen und ihre Schwächephasen möglich gut ausnutzen."

Dabei wurde auch der gestrige Reisetag von Berlin an den Rhein zur Vorbereitung auf den nächsten Gegner genutzt. Kontakt zu Vereinskollege Branko Vujovic, der mit Montenegro in München gegen die Nordmänner spielte, habe er allerdings nicht gehabt.

"Wir machen eine gemeinsame Videoanalyse mit der Mannschaft und dann stellt Alfred in der Cloud noch einige Szenen zur Verfügung. Wenn Fragen sind, dann sprechen wir darüber - auch untereinander", erläutert Renars Uscins das Prozedere im DHB-Team.

"Jeder analysiert seine Gegenspieler und ich mache mir dann Notizen und schaue, was ich herausfiltern konnte. Vor allem mit Christoph Steinert spreche ich viel darüber, was er und ich gesehen haben", so Uscins und ergänzt abschließend: "Dann versuchen wir die Puzzleteile zusammen zu bekommen."