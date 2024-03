Renars Uscins: "Plus zwölf Tore und ein gutes Gefühl"

Renars Uscins war mit zehn Toren bester deutscher Werfer beim Auftaktsieg von Deutschland gegen Algerien in der Olympia-Quali im Handball in Hannover. In seiner Heimat in Hannover wurde er zudem zum "Player of the Match" gewählt.

Renars Uscins wurde zum "Player of the match" gewählt. Sascha Klahn