Renars Uscins "peinlich berührt"

Drei deutsche Spiele, drei Mal man of the Match: Im eigenen Wohnzimmer in Hannover wusste Renars Uscins zu überzeugen. Nun freut sich der 21-Jährige über die erfolgreiche Olympia-Qualifikation.

Renars Uscins wurde im heimischen Hannover in jedem Spiel Man of the match. Sascha Klahn