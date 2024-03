Renars Uscins: "Ich übernehme gerne Verantwortung"

Wie schon beim Auftakt gegen Algerien war Renars Uscins auch im Spiel gegen Kroatien bester Schütze der deutschen Mannschaft und wurde als Man of the Match ausgezeichnet. Im Gegensatz zum Auftakt der Olympia-Quali im Handball war der Shooting-Star nach der Partie in der Mixed-Zone diesmal aber nicht glücklich. Die Niederlage gegen Kroatien setzt Deutschland für die heutige Partie gegen Österreich unter Druck. Renars Uscins sprach mit dem DHB-Pressedienst über die Partie.

Renars Uscins wurde auch gegen Kroatien zum "Man of the Match" gewählt. Sascha Klahn

"Wir finden in der ersten Halbzeit nicht gut ins Spiel", blickt Renars Uscins auf den Fehlstart. "Wir nutzen unsere Chancen nicht und lassen Kroatien ihr Spiel. Wir nehmen einen Rückstand von sechs Toren mit in die Halbzeitpause", so Uscins angesichts des 10:16 zur Pause gegenüber dem Pressedienst des DHB.

"In der zweiten Halbzeit zeigen wir einen großen Kampf, aber kriegen dann keinen einzigen Abpraller von den Bällen, die Andi für uns hält. Deshalb schaffen wir es nicht, das Spiel zu gewinnen", haderte der Youngster. Auf zwei Tore kam die DHB-Auswahl zwischenzeitlich heran, doch der Anschlusstreffer gelang nicht. Stattdessen hielt Kroatien die DHB-Auswahl weiter auf Distanz - bis zum 33:30-Erfolg.

Während Kroatien damit das Olympia-Ticket buchte, steht Deutschland vor einem Endspiel: "Wir müssen gegen Österreich vor allem an der Chancenverwertung arbeiten und dürfen unsere Köpfe nicht hängen lassen, wenn es mal nicht läuft und wir zwei, drei Fehler machen. Da hat man heute gesehen, dass wir in diesen Momenten nicht die Energie aufs Feld bekommen haben, wie in der zweiten Halbzeit. Da müssen wir einfach bei uns selbst und im Kampf bleiben", so Renars Uscins.

» So qualifiziert sich Deutschland noch für das Handball-Turnier bei Olympia

Dass er mit seinen jungen Jahren bei der Olympia-Jahren als Leistungsträger vorangeht und zum Hoffnungsträger für die deutschen Fans geworden ist, belastet ihn nicht. "Ich fühle mich sehr wohl in meiner Rolle. Ich übernehme gerne Verantwortung", so Renars Uscins, der anfügt: "Trotzdem habe ich das Gefühl, es reicht nicht immer ganz, weil auch von mir die erste Halbzeit zu fehlerhaft ist. Da muss einfach mehr Konstanz rein von mir und von allen."

