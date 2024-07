"Remix des Schachbrettmusters": Mainz 05 stellt neues Heimtrikot vor

Der 1. FSV Mainz 05 hat sein Heimtrikot für die Saison 2024/25 präsentiert. Der Bundesligist bleibt seinem karierten Muster treu, weicht dabei jedoch von der Regelmäßigkeit ab.

Am Freitag stellten die Mainzer ihr Heimtrikot für die kommende Saison vor. Es ist im gewohnten Muster aus roten und weißen Quadraten gehalten. Im unteren Teil des Trikots allerdings wird die Anordnung der Quadrate diesmal unregelmäßig und ähnelt Pixeln. Als "Remix des bei 05-Fans beliebten rot-weißen Retro-Schachbrettmusters" wird das Design in der Vereinsmitteilung beschrieben.

Jochen Röttgermann, Vorstand Marketing und Vertrieb bei Mainz 05, sagt zum neuen Trikot: "Sowohl in den optischen Details als auch in der Qualität kann man erkennen, wie viel Liebe zu unserer Stadt, aber auch zum Produkt in unseren Trikots steckt." In der Mitteilung wird neben der Optik auch die Nachhaltigkeit bei der Herstellung beworben. Demnach bestehe der verwendete Polyester "zu 100 Prozent aus recyceltem Material".

Erstmals auch als Damenversion erhältlich

Im unteren Teil des Trikots wird das Muster unregelmäßiger. Mainz 05

Erstmals ist das Mainzer Trikot der Herrenmannschaft auch als Damenvariante erhältlich. Beide Erwachsenenversionen kosten 84,95 Euro (76,46 Euro für Mitglieder). Ausstatter der Mainzer bleibt der deutsche Sportartikelhersteller Jako.

Das erste Heimspiel der Saison bestreiten die Mainzer am 1. Bundesliga-Spieltag gegen Union Berlin (24./25. August). Dann kann auch das neue Trikot seine Premiere feiern.