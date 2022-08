Remis-Rekord und alte Bekannte: Das bringt der 6. Spieltag

In Düsseldorf droht mal wieder die Punkteteilung, 96-Trainer Stefan Leitl trifft auf einen Ex-Klub und St.-Pauli-Coach Timo Schultz will endlich Paderborn schlagen: Der 6. Spieltag im Überblick.

Stellen Fortuna und Jahn den Remis-Rekord ein?

Am Freitagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gibt der neue Bielefeld-Coach Daniel Scherning sein Heimdebüt: Gegen Braunschweig will die Arminia endlich den ersten Dreier der Saison holen und die punktgleichen Niedersachsen (beide ein Zähler) distanzieren.

Parallel dazu treffen mit Fortuna Düsseldorf und Jahn Regensburg zwei Vereine aufeinander, die zuletzt Harmonie walten ließen. Die vier jüngsten Duelle fanden keinen Sieger. In der 2. Liga liegt die Bestmarke bei fünf aufeinanderfolgenden Unentschieden zwischen zwei Kontrahenten - den Remis-Rekord können beide also einstellen.

Zwei Teams mit Heimvorteil

Wer Serien vertraut, sollte am Samstagmittag (Anpfiff 13 Uhr) auf Darmstadt 98 wetten: Seit Heidenheims 2:1-Sieg am Böllenfalltor am 21. Spieltag 2018/19 gewann immer das jeweilige Heimteam. Sowohl die Lilien als auch der FCH siegten dreimal. Bleibt's dabei, wären nun also wieder die Lilien dran.

Schultz und die Sache mit Paderborn

Ein Erfolgserlebnis wünscht sich wohl auch Sankt Paulis Trainer Timo Schultz gegen den SC Paderborn. Viermal traf er bereits auf die Ostwestfalen und holte nur einen Punkt - beim 2:2 in der Vorsaison am Millerntor. Nun versucht er es erneut, wieder mit Heimvorteil.

Großes Wiedersehen in Karlsruhe

Wenn die Hansa-Kogge in Baden anlegt, treffen so einige alte Bekannte aufeinander: Die Ex-Auer Florian Ballas (jetzt KSC) und John-Patrick Strauß (jetzt Rostock) und die Ex-Hannoveraner Marcel Franke (jetzt KSC) und Lukas Hinterseer (jetzt Rostock) waren vergangene Saison noch Teamkollegen.

Siegt der HSV diesmal beim Club?

Und auch in Franken gibt's ein Déjà-vu: Wie in der vergangenen Rückrunde empfängt der 1. FC Nürnberg den Hamburger SV zum Topspiel am Samstagabend (Anpfiff 20.30 Uhr). Die Punkte blieben beim 2:1-Heimsieg damals in Franken.

Leitl empfängt die alten Kollegen

Am Sonntag kann Kiel mit einem Sieg gegen Sandhausen (Anpfiff 13.30 Uhr) Anschluss an die Spitze halten, während Trainer Stefan Leitl mit Hannover 96 auf seinen Ex-Klub Greuther Fürth trifft. Mit den Kleeblättern war er in die Bundesliga auf- und wieder abgestiegen, um dann in Niedersachsen eine neue Herausforderung anzunehmen.

Eine Premiere mit zwei alten Hasen

Und dann gibt es auch noch etwas ganz Ungewohntes: Erstmals treffen der 1. FC Magdeburg und der 1. FC Kaiserslautern in der 2. Liga aufeinander - die Trainer standen sich aber bereits gegenüber. Lauterns Dirk Schuster verlor im Oktober 2018 als Darmstadt-Coach gegen FCM-Trainer Christian Titz und dessen damaligen Klub, den Hamburger SV, mit 1:2.