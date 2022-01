Remis in Buchholz zum Auftakt: Rinckens-Doppelpack reicht HEBC nicht

In der Oberliga Hamburg 2 eröffneten der TSV Buchholz 08 und der HEBC das Fußballjahr 2022 mit einem Remis.

In der Parallelstaffel, der Oberliga Hamburg 1, wurde die Partie zwischen dem VfL Lohbrügge und Hamm United am Samstagnachmittag schon frühzeitig abgesagt. In Gruppe 2 rollte der Ball zwischen dem TSV Buchholz 08 und dem HEBC tags darauf dagegen.

Ohne großes Abtasten ging es los. Beide kamen früh zu ersten Torannäherungen. In der 13. Minute rappelte das erste Mal. Butt flankte von links, Jodeit legte mustergültig mit dem Kopf auf Rinckens ab, der direkt und trocken ins kurze Eck zur HEBC-Führung verwandelte. Wenig später hatten die Gäste die Möglichkeit, auf 2:0 zu stellen. Lemke, der im tiefen Boden hängen blieb, wurde von den Platzverhältnissen aber gestoppt. Das rächte sich. Kurz nach seiner Einwechslung - Wenzel musste verletzt vom Feld - schlug TSV-Neuzugang Mucunski (34.) freistehend im Strafraum zum Ausgleich zu. Mit dem 1:1 ging es in die Halbzeit.

Aus der Pause kamen beide Teams mit offenem Visier. Zunächst vergab Rinckens die dicke Chance auf seinen zweiten Treffer und auf die erneute Führung nach 120 Sekunden im zweiten Durchgang. Zwei Minuten später vergab Fornfeist auf der anderen Seite nach zu kurzer Abwehr vom Keeper das mögliche Buchholzer 2:1. Es blieb ereignisreich. Den nächsten dicken Brocken hatte wieder die Heimelf. Gästekeeper Meins lenkte einen Freistoß so eben noch an den Pfosten, der Abpraller landete bei Langer, der den Ball jedoch über das leere Tor jagte. In der 70. Minute machte es Rinckens dann besser als zu Beginn der zweiten Hälfte. Bedient von Tourgaidis, netzte er diesmal unter Protest der Heimelf, die eine Abseitsposition gesehen haben will, zum 2:1 ein. Doch erneut hielt die Gästeführung nur einige Minuten. Im zweiten Anlauf nutzte Buzhala (76.) eine Unsicherheit von Meins um zum zweiten Mal auszugleichen. In den Schlussminuten kamen beide Teams noch zu Abschlüssen, wirklich gefährlich wurde es aber nicht mehr. Am Ende ein gerechtes Remis.