Remis bei AEK: Schwab und Murg verteidigen mit PAOK die Tabellenführung

Durch das 2:2 im Topspiel bei AEK Athen behauptet PAOK im griechischen Titelkampf vorerst Platz eins. Bei Saloniki stehen Stefan Schwab und Thomas Murg in der Startelf, bei den Hauptstädtern fehlen hingegen Cican Stankovic und Robert Ljubicic.

Aus Athen berichtet Michael Chudik

PAOK lacht auch nach dem großen Schlager in der griechischen Super League weiterhin von der Tabellenspitze. Das Team aus Saloniki holte am Sonntagabend bei AEK Athen nach 0:2-Rückstand noch ein 2:2-Unentschieden, der Titelkampf am Peloponnes bleibt extrem spannend. Sechs Spieltage sind noch offen, PAOK (67 Punkte) liegt nach wie vor vor AEK (66). Auch Panathinaikos (65) und Olympiakos (63) mischen in diesem Vierkampf mit.

Bei PAOK standen beide Österreicher in der Startelf, Kapitän Schwab begann auf der Sechs, Murg auf der Zehn. AEK hingegen musste Stankovic verletzungsbedingt vorgeben, auch Ljubicic stand überraschend nicht im Kader. Laut griechischen Medien dürfte der 24-Jährige am Matchtag erkrankt sein. Geleitet wurde die Begegnung vom deutschen Elite-Schiedsrichter Tobias Stieler.

Die 32.500 Zuschauer in der ausverkauften OPAP-Arena sorgten stimmungstechnisch für ein Feuerwerk, am Platz blieb dieses jedoch zu Beginn noch aus. Bis auf wenige Halbchancen konnten weder AEK noch PAOK gefährlich werden. Die Gastgeber nutzten in Minute 30 dann auch ihre erste Großchance zur Führung. Nach einem schnellen Konter setzte Pineda Ex-Frankfurter Gacinovic in Szene, der Tormann Kotarski mit seinem linken Fuß keine Chance ließ.

Österreich-Duo eine Stunde am Feld

Bei PAOK sprang bis zur Pause wenig Zählbares heraus. Ein Kopfball von Innenverteidiger Kedziora, der die Querlatte knapp verfehlte, war schon das höchste der Gefühle. AEK hingegen kam mit dem Führungstreffer noch besser ins Spiel und nahm den Schwung in die zweite Spielhälfte mit. Quasi mit Wiederbeginn traf Amrabat per Freistoß zum 2:0. Kotarski machte dabei keine gute Figur.

Für PAOK ein Weckruf, denn nach einer guten Stunde belohnten sich die Gäste mit dem Anschlusstreffer. Auch Schwab hatte dabei seine Beine im Spiel, letztlich kam der Ball zu Baba, der trocken mit links ins lange Eck traf. Unmittelbar nach dem Treffer hatte Schwab Feierabend, bereits fünf Minuten davor hatte Trainer Lucescu auch Murg ausgewechselt. Die verbleibenden 25 Minuten gingen dann demnach ohne österreichische Beteilung zu Ende.

Dafür sorgten die Kollegen des rot-weiß-roten Duos kurz vor Schluss dafür, dass die Gäste doch noch einen Punkt mitnahmen und die Tabellführung verteidigten. Ozdoev gelang nach Vorarbeit von Koulierakis in der 89. Minute der Ausgleich. In der Nachspielzeit hatten beide Mannschaften sogar noch die Chance auf den Siegestreffer, am Ende trennten sich AEK und PAOK aber 2:2.