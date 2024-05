Remi Desbonnet erwartet "ganz andere Leistung" des THW

Mit einem Neun-Tore-Vorsprung reist Montpellier nach dem überzeugenden Auftritt vor einer Woche in eigener Halle zum Viertelfinal-Rückspiel der Handball Champions League heute nach Kiel. "Wir müssen so spielen, als wären wir gleichauf und versuchen, auch das zweite Spiel zu gewinnen", warnt Remi Desbonnet. Der Torhüter erwartet eine "ganz andere Leistung" des THW.

Remi Desbonnet will mit Montpellier den Vorsprung aus dem Hinspiel in Kiel verteidigen. Sascha Klahn

Mit sechzehn Paraden war Remi Desbonnet einer der Gründe für den überraschend deutlichen Heimsieg von Montpellier gegen den zuvor in der Handball Champions League so überzeugend aufgetretenen THW Kiel. "Es war emotional, aber das ist die Art von Spielen, die ich mag, die, bei denen es keine andere Wahl gibt, als zu gewinnen. Ich habe es wirklich genossen, es war eine verrückte Nacht, aber jetzt ist es an der Zeit, das Kapitel der Hinrunde abzuschließen und zum nächsten überzugehen", erklärte der Torhüter.

Auf der Homepage der EHF schwärmte der Torhüter dabei auch von der Stimmung im FDI-Stadion in Montpellier, das unter seinem früheren Namen Palais des Sports René Bougnol eine lange Tradition hat. Kiel hatte überrascht, dass Montpellier nicht in eine größere Halle umzog - doch das 39:30 im mit 3.000 Zuschauern ausverkauften Tollhaus bestätigte die Entscheidung der Verantwortlichen.

"Der Klub hat dort seine besten Momente erlebt, und dieses Spiel gehörte definitiv zu den besten von ihnen", so Remi Desbonnet. "Die Atmosphäre war überwältigend, die Fans haben uns mitgerissen und zu diesem Sieg geführt. Ich bin mir sicher, dass sich die Fans von Montpellier in ein paar Jahren an dieses Spiel erinnern werden", sagt der Torhüter - und fügt an: "Wenn wir uns qualifizieren, auf jeden Fall."

"Erste Ergebnis vergessen"

In Kiel hofft der THW heute mit seinen Fans im Rücken eine Wende zu schaffen, die über 10.000 Zuschauer sollen zur gefürchteten weißen Wand werden und die Aufholjagd tragen. Trotz des Polsters ist Montpellier vorgewarnt.

"Wir erwarten von ihnen eine ganz andere Leistung als in der vergangenen Woche. Schließlich ist die Herangehensweise für sie ziemlich einfach: Sie müssen 60 Minuten lang Vollgas geben, ohne zu viel nachzudenken", erklärt Remi Desbonnet.

"Unsere Einstellung ist ganz einfach: Wenn das Spiel angepfiffen wird, müssen wir das Hinspiel und das erste Ergebnis vergessen. Wir müssen so spielen, als wären wir gleichauf und versuchen, auch das zweite Spiel zu gewinnen", so der Torhüter.

"Alles, was uns nach Köln bringt"

"Es ist lange her, dass ich so viele Spiele in einer Saison bestritten habe, und dann auch noch so viele Spiele, bei denen viel auf dem Spiel stand", blickt Remi Desbonnet auf der EHF-Homepage auf seine Saison, in der er mit Frankreich bei der EHF Euro seinen ersten Titel feierte - in Köln, dem Sehnsuchtsort auch in der Champions League.

Die Antwort auf die Frage nach dem Wunschergebnis für das Rückspiel ist daher einfach beantwortet: "Ganz ehrlich? Alles, was uns nach Köln bringt, würde mich freuen", so Remi Desbonnet. Für ihn und die Mannschaft wäre das Ticket nach Köln ein großer Erfolg, für Trainer Patrice Canayer wäre es ein Highlight zum Abschluss - der Trainer wird nach 30 Jahren an der Seitenlinie von Montpellier sein Amt niederlegen.

"Wir haben uns zu Beginn der Saison gesagt, dass es schön wäre, wenn er sich mit einem Sieg verabschieden würde, nach allem, was er dem Verein gebracht hat", berichtet Desbonnet und fügt an: "Auch wenn jetzt nicht die Zeit für Emotionen ist, hoffe ich, dass wir ihm eine letzte Reise nach Köln anbieten können."