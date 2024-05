Relegations-Showdown für den FV 04 Würzburg: Der Bayernliga-Dino kämpft ums Überleben

Mit dem FV 04 Würzburg muss ein Gründungsmitglied der Bayernliga Nord um den Ligaverbleib bangen. In der zweiteiligen Relegation schaltete der Bayernliga-Dino bereits den TSV Buch aus. Im Relegations-Showdown wartet nun der TSV Großbardorf.

Zur Winterpause schien Platz 14 und somit eventuell der direkte Klassenerhalt für den FV 04 Würzburg noch in Reichweite. Sieben Zähler fehlten zu diesem Zeitpunkt auf den SV Fortuna Regensburg, der zudem ein Spiel mehr absolviert hatte. Untermauert wurden die Hoffnungen außerdem durch den 4:1-Sieg gegen den ASV Cham beim Debüt des neuen Trainers Philipp Eckart im letzten Spiel vor der Winterpause.

Doch schon der Start ins Jahr 2024 in Kornburg verlief nach torloser erster Hälfte mehr als unglücklich: "Wir haben Anstoß und spielen den Ball nach hinten. Einer unserer Innenverteidiger rutscht weg und nach wenigen Sekunden läuft der gegnerische Stürmer allein aufs Tor und trifft zum 1:0", muss Eckart im Rückblick fast schmunzeln, "wir bekommen dann eine gelb-rote Karte und kassieren aus einer verunglückten Flanke das 0:2, haben aber auch in Unterzahl noch gute Chancen. Mit dem Schlusspfiff fangen wir noch das dritte Gegentor, sodass das Ergebnis dann deutlich aussieht. In Summe waren wir allerdings nah dran, sodass das Spiel irgendwie unsere gesamte Rückrunde widerspiegelt und symptomatisch für die letzten Monate steht."

Viel Aufwand - wenig Ertrag

Denn auch gegen die Spitzenteams aus Ingolstadt ("Da waren wir sehr gut, treffen aber drei Mal nur Aluminium") und Eichstätt setzte es anschließend knappe 0:1-Niederlagen, sodass der Würzburger Blick schnell nach hinten Richtung direkte Abstiegszone wanderte. Da sich der SV Donaustauf bekanntlich jedoch aus dem höherklassigen Fußball zurückzieht und der 1. SC Feucht sportlich abgeschlagen als Letzter rangierte, steuerten die Unterfranken frühzeitig Richtung Relegation.

So fehlte in einigen Spielen vielleicht der letzte Druck des Müssens, sodass der WFV die Rückrunde letztendlich mit nur drei Siegen und neun Punkten aus 15 Partien beendete. "Gegen Neumarkt und in Erlangen hätten wir gewinnen müssen, in Summe waren wir aber auch ein bisschen im Negativstrudel gefangen", bilanziert Eckart, der seiner Mannschaft dennoch die Konkurrenzfähigkeit bescheinigt, "einzig Eltersdorf hat uns körperlich und spielerisch die Grenzen aufgezeigt. Im Großen und Ganzen sieht man jedoch, dass die Jungs die Themen annehmen und eine gewisse Entwicklung hingelegt haben - am Ende fehlt uns bei Spielen auf Messers Schneide vielleicht der Goalgetter."

Erste Relegationsrunde überstanden

Ohne Goalgetter, jedoch im Kollektiv ging es folglich in die Relegation. Und das erfolgreich: Denn die erste Hürde wurde im Halbfinale gegen den TSV Nürnberg-Buch (Zweiter Landesliga Nordost) bereits übersprungen. "Buch ist eine erfahrene Mannschaft, die eine eklige Spielweise mit dem Fokus auf viele zweite Bälle an den Tag legt", skizziert Eckart den TSV im Rückblick als Gegenentwurf zur jungen Würzburger Mannschaft. Weil der WFV einerseits bei Kontern auf der Hut blieb und andererseits die zahlreichen Standards verteidigte, endete das Hinspiel leistungsgerecht 0:0.

Im Rückspiel zog der Bayernliga-Dino das Duell vor heimischer Kulisse dann verdient auf die eigene Seite. "Eigentlich darf es gar nicht erst zu Verlängerung kommen. Dort war es aber eine klare Sache, weil die Jungs nicht nervös geworden sind. Ich bin froh, dass wir die Hürde gegen einen guten und eingespielten Gegner genommen haben", freut sich Eckart über den 3:1-Erfolg nach Verlängerung, nach dem nun das Finale der Relegation wartet.

Wir dürfen uns nicht von der Hektik anstecken lassen und wollen ein ordentliches Ergebnis erzielen, um anschließend unsere Heimstärke ausspielen zu können. Philipp Eckart vor dem Relegations-Showdown gegen Großbardorf

Erneut wird das Duell in Hin- und Rückspiel ausgetragen - Gegner ist nun der unterfränkische Rivale vom TSV Großbardorf (Zweiter Landesliga Nordwest). "Ich konnte Großbardorf am letzten Spieltag beobachten und habe als Spieler schon dort gespielt. Daher weiß ich, dass uns auf dem engen Platz eine besondere Atmosphäre und eine heiße Stimmung erwarten werden", schwört der 34-Jährige seine Jungs auf den finalen Showdown der Saison ein, "das wird eine coole Aufgabe. Wir dürfen uns aber nicht von der Hektik anstecken lassen und wollen ein ordentliches Ergebnis erzielen, um anschließend unsere Heimstärke ausspielen zu können." Spätestens am Samstag ist für die Würzburger dann klar, ob man den Status als Bayernliga-Dino beibehalten darf - an Motivation wird es der jungen Mannschaft folglich nicht mangeln.