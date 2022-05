Relegation zur Regionalliga: Die Bayernliga-Zweiten haben ihre Gegner

Am späten Samstagabend haben die beiden Bayernliga-Zweiten SpVgg Ansbach und SV Donaustauf ihre Gegner für die anstehende Relegation zur Regionalliga zugelost bekommen.

In Bayern trägt die Relegation zur Regionalliga zu 75 Prozent die Farben Weiß und Grün. Denn in der Regionalliga landeten der SC Eltersdorf und die SpVgg Greuther Fürth II mit jenen Vereinsfarben auf den Plätzen, die ein Nachsitzen gegen die Bayernliga-Zweiten erzwingen. Und von unten drückt mit der SpVgg Ansbach ein Team in in Grün und Weiß nach oben. Nur der Zweite aus der Bayernliga Süd, der SV Donaustauf, kommt in markantem Rot daher.

Viel wichtiger als die Farbgebung sind die konkreten Ansetzungen:

Hinspiele: Dienstag, 24. Mai, 18:30 Uhr

SpVgg Ansbach - SC Eltersdorf

SV Donaustauf - SpVgg Greuther Fürth II

Rückspiele: Freitag, 27. Mai, 18:30 Uhr

SC Eltersdorf - SpVgg Ansbach

SpVgg Greuther Fürth II - SV Donaustauf

Die Sieger aus Hin- und Rückspiel spielen nächste Saison in der Regionalliga Bayern. Mittlerweile eine kleine Besonderheit: Bei Torgleichheit wird in Bayern noch immer die Auswärtstorregel angewendet.