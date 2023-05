Relegation: Wehrle und der VfB erinnern sich unterschiedlich

Nach dem verpassten direkten Klassenerhalt dominierte beim VfB Stuttgart eine spürbare Unzufriedenheit. Sportvorstand Alexander Wehrle empfindet die Relegation etwas anders - aus Gründen.

Mit Zuversicht in die Relegation: Stuttgarts Sportvorstand Alexander Wehrle. IMAGO/Sportfoto Rudel

Es war die gute Miene zu einem Spiel, das der VfB Stuttgart - was den direkten Klassenerhalt bedeutet hätte - durchaus hätte gewinnen können. Nach dem 1:1 im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim wollte Sportvorstand Alexander Wehrle dennoch "positiv bleiben" - und er hörte sich dabei so an, als würde ihm das schon kurz nach dem Schlusspfiff tatsächlich relativ leichtfallen.

Die logische Erklärung lieferte Wehrle sogleich: "Ich persönlich habe sehr gute Erinnerungen an die Relegation", so der 48-Jährige, den das bei seinem aktuellen Arbeitgeber wohl von den meisten anderen unterscheiden dürfte.

2019 hatte der VfB als Bundesliga-16. schon einmal in die Relegation müssen und diese gegen Union Berlin damals aufgrund der Auswärtstorregel verloren (2:2, 0:0). Wehrle gestaltete das vor zwei Jahren noch in Diensten des 1. FC Köln gegen Holstein Kiel da besser (0:1, 5:1).

Anton erlaubt einen Tag Enttäuschung

Während VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth richtig erkannte, "dass es absolut möglich war, heute den Sieg einzufahren und den direkten Klassenerhalt zu schaffen", sprach aus dem Sportvorstand anscheinend die personifizierte Zuversicht: "Über 180 Minuten haben wir es weiterhin in der eigenen Hand", sagte Wehrle, der wie auch andere befragte Stuttgarter keinen Wunschgegner hat: "Das können wir eh nicht beeinflussen." Zur Auswahl stehen der 1. FC Heidenheim und der Hamburger SV.

"Am Donnerstag und am Montag (jeweils 20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) haben wir zwei weitere Endspiele", so Wehrle - auf die sich auch die Spieler entsprechend vorbereiten. "Heute können wir noch enttäuscht sein", betonte ein bedröppelter Waldemar Anton bei "Sky". "Aber ab morgen müssen wir uns wieder fokussieren."