Relegation reloaded in Heidenheim: "… dann wird das nichts"

Beim SV Werder Bremen warnen sie vor den Anforderungen beim Auswärtsspiel in Heidenheim. Als einer von wenigen Bundesligisten bekam man es in den Vorjahren bereits öfter mit dem Aufsteiger zu tun.

Weiß, auf was es in Heidenheim ankommt: Clemens Fritz, Werder Bremens Leiter Profifußball. IMAGO/Jan Huebner

SV Werder Bremen gegen den 1. FC Heidenheim: Dabei handelt es sich jetzt keineswegs um einen Klassiker, wirklich oft gab es diese Paarung ja noch nicht, sechsmal in Summe. Fünf dieser Spiele gingen allerdings in den vergangenen vier Jahren über die Bühne, davor war nur die Pokalpartie in der 1. Runde der Saison 2011/12 datiert - Heidenheim, damals noch Drittligist, warf den Bundesligisten mit 2:1 (nach 0:1-Rückstand) aus dem Wettbewerb.

Seit dieser Saison gehört der Klub selbst zu dieser Spielklasse, ist Bundesliga-Neuling - entsprechend viele etablierte Erstligisten hatten bislang nur wenige Berührungspunkte mit den Heidenheimern. Bei Werder ist man aus der jüngeren Vergangenheit hingegen relativ gut über diesen Gegner im Bilde. Zuletzt traf man vor ziemlich genau eineinhalb Jahre in der 2. Liga aufeinander, der FCH beendete mit einem 2:1 im eigenen Stadion seinerzeit die Bremer Erfolgsserie von zehn Spielen ohne Niederlage (neun Siege).

Viel Lob für den Heidenheimer Weg

Nun reist Werder in der Bundesliga an, die Auswärtspartie in der Voith-Arena steht am Sonntagnachmittag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bevor - und Clemens Fritz warnt bereits einigermaßen deutlich vor den zu erwartenden Anforderungen. "Wir wissen aus den Spielen, wie schwierig es in Heidenheim wird", sagt der Leiter Profifußball. "Die Grundvoraussetzung ist, dass man die Atmosphäre dort in dem kleinen Stadion annimmt. Dass man dagegenhält und eine Zweikampfschärfe in seinem Spiel hat. Das ist alles notwendig - sonst wird es schwierig."

Fritz ist darüber hinaus indes voll des Lobes für die Heidenheimer, "die als Verein sehr konstant arbeiten und seit Jahren einen Top-Job machen. Es ist toll zu sehen, wie Holger Sanwald und Frank Schmidt das umsetzen."

Und fast hätte deren Weg ja schon vorher in die Bundesliga geführt - hätte sich in den beiden Relegationsspielen am Ende der Saison 2019/20 nicht letztlich Werder durchgesetzt. Ein 2:2-Unentschieden in Heidenheim rettete den Bundesligisten nach einem 0:0 im Hinspiel lediglich aufgrund der damals noch geltenden Auswärtstorregel vor dem Abstieg.

Fritz: "Nur mit Fußballspielen wirst du nichts erreichen"

Ganz so dramatisch sind die Vorzeichen vor der Relegation reloaded aktuell nicht: Werder hat mit dem 4:0-Sieg gegen Mainz zuletzt einen saisonübergreifenden Negativtrend gestoppt - und Heidenheim trotz erst eines geholten Punktes aus den bisherigen drei Ligapartien ein achtbares 2:2 nach 0:2-Rückstand bei Borussia Dortmund eingefahren. Auch diese Aufholjagd greift Fritz nun auf: "Sie haben ein hervorragendes Spiel gemacht, da sollte jeder einzelne bei uns gewarnt sein."

Und das war in Dortmund.

In einem Heidenheimer Heimspiel erwartet Werder noch einmal ein anderes Spiel, bekundet Fritz: "Nur mit Fußballspielen wirst du dort nichts erreichen. Wenn du nach Heidenheim fährst und denkst, du kannst ein bisschen mitkicken - dann wird das nichts."