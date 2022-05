Relegation Kaiserslautern-Dresden live in TV und Stream

Der 1. FC Kaiserslautern und Dynamo Dresden spielen in der Relegation um einen Platz in der 2. Bundesliga. Wer überträgt live in TV und Stream?

Der 1. FC Kaiserslautern will 2022/23 unbedingt Zweitligist sein, Dynamo Dresden will es unbedingt bleiben. Am 20. und am 24. Mai (jeweils 20.30 Uhr) spielt der Drittliga-Dritte gegen den Zweitliga-16. in der Relegation um das dann letzte noch offene Ticket für die 2. Bundesliga.

Das Hinspiel in Kaiserslautern am Freitag, 20. Mai, ist ebenso live im Free-TV bei Sat.1 zu sehen wie das Rückspiel vier Tage später in Dresden. Auch Pay-TV-Sender Sky hat die Relegation komplett live im Angebot.

Neu ist in diesem Jahr, dass in der Relegation analog zum Europapokal die Auswärtstorregel nicht mehr gilt. Bei Gleichstand nach Hin- und Rückspiel geht es also in jedem Fall in die Verlängerung.