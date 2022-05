Relegation Dresden-Kaiserslautern live in TV und Stream

Der 1. FC Kaiserslautern und Dynamo Dresden spielen in der Relegation um einen Platz in der 2. Bundesliga. Wer überträgt das Rückspiel live in TV und Stream?

Am Dienstag fällt die Entscheidung, wer den letzten Platz in der 2. Bundesliga 2022/23 erhält: Dynamo Dresden und der 1. FC Kaiserslautern stehen sich ab 20.30 Uhr im Rückspiel der Relegation gegenüber - nach dem 0:0 im Hinspiel in der Pfalz ist noch alles offen.

Das zweite Aufeinandertreffen ist erneut live im Free-TV bei Sat.1 zu sehen. Auch Pay-TV-Sender Sky hat die Relegation komplett live im Angebot.

Neu ist in diesem Jahr, dass in der Relegation analog zum Europapokal die Auswärtstorregel nicht mehr gilt. Bei Gleichstand nach Hin- und Rückspiel geht es also in jedem Fall in die Verlängerung.