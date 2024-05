Relegation 2024 im Free-TV & Livestream

Die letzten Entscheidungen über die Ligazugehörigkeit des VfL Bochum, Fortuna Düsseldorf, Wehen Wiesbaden und Jahn Regensburg werden in den Relegationsspielen ausgespielt. Wer die Spiele überträgt, hier in der Übersicht.

Auch in dieser Saison war im Aufstiegs- bzw. Abstiegskampf Spannung bis zum letzten Spieltag angesagt. Sowohl in der Bundesliga, in der 2. Liga als auch in der 3. Liga war erst ganz zum Schluss der regulären Saison klar, welche Teams direkt ab- beziehungsweise aufsteigen und wer in die Relegation muss - einzig Zweitligist Fortuna Düsseldorf stand bereits vor dem 34. Spieltag als einer der vier Teilnehmer der Relegation sicher fest.

Auf die Mannschaft aus der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt wartet im Kampf um die Bundesliga der VfL Bochum, der aufgrund Union Berlins dramatischen Siegtreffers in der zweiten Minute der Nachspielzeit eine Extrarunde drehen muss. Die Zweitliga-Relegation bestreiten derweil zwei der formschwächsten Mannschaften Deutschlands, Zweitligist Wehen Wiesbaden - seit zehn Spielen sieglos (bei zwei Remis) - trifft auf das klassentiefere Jahn Regensburg, das ihrerseits seit sechs Spielen auf ein Erfolgserlebnis wartet (bei drei Remis).

Bundesliga-Relegation: VfL Bochum gegen Fortuna Düsseldorf im TV und Livestream

Die beiden diesjährigen Bundesliga-Relegations-Spiele (23. und 27. Mai) zwischen dem VfL Bochum und Fortuna Düsseldorf werden live im Free-TV bei Sat.1 bzw. im Stream auf JOYN oder ran.de übertragen. Der Privatsender begrüßt in Person von Moderator Matthias Opdenhövel sowie Experten und Neu-HSV-Sportvortstand Stefan Kuntz die Zuschauer mit der Vorberichtserstattung um 19:50 Uhr, Anpfiff der Partie ist um 20:30 Uhr. Als Kommentator wird Wolff-Christoph Fuss beide Partien am Mikrofon begleiten.

Zusätzlich bietet der Pay-TV-Sender Sky eine kostenpflichtige Option an.

Verfolgen Sie alle Statistiken während der Partie auch mit dem kicker-LIVE!-Ticker (VfL Bochum gegen Fortuna Düsseldorf).

Zweitliga-Relegation: Arminia Bielefeld gegen SV Wehen Wiesbaden

Sowohl das Hinspiel (24. Mai) als auch das Rückspiel (28. Mai) der Zweitliga-Relegation werden ebenfalls live im Free-TV bei Sat.1 bzw. im Stream auf JOYN oder ran.de zu sehen sein. Der Privatsender startet seine Vorberichtserstattung - wie bei der Bundesliga-Relegation - um 19:50 Uhr; Anpfiff ist um 20:30 Uhr. Außerdem überträgt auch Pay-TV-Sender Sky die beiden Begegnungen.

Wie gewohnt können Sie alle Statistiken während der Partie mit dem kicker-LIVE!-Ticker verfolgen (Jahn Regensburg gegen Wehen Wiesbaden).

Termine im Überblick:

Bundesliga-Relegation:



Hinspiel: Donnerstag, 23. Mai 2024, 20:30 Uhr | Vonovia-Ruhrstadion, Bochum

VfL Bochum - Fortuna Düsseldorf | Sat.1 bzw. JOYN oder ran.de / Sky



Rückspiel: Montag, 5. Juni 2023, 20:30 Uhr | Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum | Sat.1 bzw. JOYN oder ran.de / Sky

Zweitliga-Relegation:

Hinspiel: Freitag, 24. Mai 2023, 20:30 Uhr | Jahnstadion, Regensburg

Jahn Regensburg - Wehen Wiesbaden | Sat.1 bzw. JOYN oder ran.de / Sky



Rückspiel: Dienstag, 28. Mai, 20:30 Uhr | Brita-Arena, Wiesbaden

Wehen Wiesbaden - Jahn Regensburg | Sat.1 bzw. JOYN oder ran.de / Sky