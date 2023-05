Relegation 2023: Termine, Teams, TV

In der Bundesliga und der 3. Liga sind fast alle Entscheidungen gefallen - für vier Teams geht es nun aber in der Relegation weiter. Die wichtigsten Infos auf einen Blick.

Wer spielt in der Bundesliga-Relegation?

Augsburg, Stuttgart, Schalke oder Bochum - alle vier waren vor dem Saisonfinale in der Verlosung um Tabellenplatz 16. Am Ende ist es der VfB Stuttgart, der die Chance erhält, das Saisonziel Klassenerhalt über den Umweg Relegation zu erreichen. Dort treffen die Schwaben entweder auf Heidenheim oder der Hamburger SV.

Stand jetzt wäre der Gegner der HSV, allerdings hat dieser lediglich einen Punkt Rückstand auf den FCH - die Entscheidung, wer in Liga zwei die Saison auf Platz drei beenden wird, fällt erst am Sonntag (LIVE! ab 15.30 Uhr bei kicker).

Wer spielt in der Relegation zur 2. Liga?

Mit Eintracht Braunschweig (36 Punkte), dem 1. FC Nürnberg (36) und Arminia Bielefeld (34) sind im Unterhaus noch drei Vereine in der Verlosung um Platz 16, der es in der Relegation dann mit dem SV Wehen Wiesbaden zu tun bekommt. Die Hessen beendeten die Saison nach einem dramatischen letzten Spieltag als Vierter. In dieser Saison gab es eine Besonderheit, da die zweite Mannschaft des SC Freiburg als Tabellenzweiter der 3. Liga nicht aufsteigen darf, geht der Tabellendritte VfL Osnabrück direkt hoch.

Wann finden die Relegationsspiele statt?

Das Hinspiel um den letzten Platz in der Bundesliga steigt am kommenden Donnerstag, 1. Juni, (LIVE ab 20.45 Uhr bei kicker). Heimrecht hat dabei der Bundesligist, der vier Tage später, also am 5. Juni (20.45 Uhr) beim Zweitligisten antreten muss.

Die Duelle um den letzten verbliebenen Startplatz in Liga zwei finden am Freitag, 2. Juni, (LIVE ab 20.45 Uhr bei kicker) und am Dienstag, 6. Juni, statt (20.45 Uhr). Wehen Wiesbaden genießt dabei im Hinspiel Heimrecht, das Rückspiel steigt dann im Stadion des vermeintlichen Favoriten.

Wer überträgt die Spiele im TV?

Der Privatsender "SAT.1" überträgt alle vier Partien live im Free-TV. Der Sender überträgt die Spiele auch per Stream via ran.de, sat1.de und auch im kostenpflichtigen Stream JOYN+.

Gilt die Auswärtstorregel?

Wie schon im Vorjahr gilt auch diesmal die Auswärtstorregel nicht. Bei Gleichstand nach Hin- und Rückspiel geht es also in die Verlängerung und gegebenenfalls ins Elfmeterschießen.

Wie ist die Bilanz?

Seit 2008/09 wird die Relegation wieder ausgespielt - und meistens setzte sich dabei der Bundesligist durch. Lediglich dreimal jubelte der Zweitligist, Nürnberg (2009 gegen Energie Cottbus), Fortuna Düsseldorf (2012 gegen Hertha BSC) und Union Berlin (2019 gegen VfB Stuttgart).

Ganz anders sieht die Sachlage im Duell des Zweit- mit dem Drittligisten aus, da setzte sich in 14 Duellen zehnmal die unterklassige Mannschaft durch.