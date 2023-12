Rekordtransfer Stojilkovic vor dem Aus bei den Lilien

Er kam im Januar als bis dahin teuerster Spieler der Vereinsgeschichte zum SV Darmstadt 98. Die Erwartungen konnte er nicht erfüllen. Nicht einmal ein Jahr später deutet sich nun der zeitnahe Abschied von Filip Stojilkovic an.

Angreifer Filip Stojilkovic steht vor dem Aus beim SV Darmstadt 98. Zuletzt hatte der 23 Jahre alte Schweizer bereits nicht mehr zum Kader des Bundesliga-Aufsteigers gehört. "Filip war krank, aber ich war auch unzufrieden mit ihm - auf und neben dem Platz", sagte Trainer Torsten Lieberknecht dem kicker am Mittwoch.

Vor dem Hintergrund, dass Lieberknecht bereits zuvor seinen Wunsch nach einer Reduzierung des 30-Mann-Kaders ausgesprochen hatte, gilt Stojilkovic somit als erster Kandidat für einen Wechsel in der Winterpause. Noch vor Weihnachten könnte eine Entscheidung fallen.

Der Schweizer U-21-Nationalspieler war in der vergangenen Winterpause für eine Rekordablösesumme von rund 1,6 Millionen Euro vom FC Sion ans Böllenfalltor gekommen. In Darmstadt konnte er die an ihn geknüpften Erwartungen jedoch insgesamt nicht erfüllen. In der Bundesliga kam er gerade in sechs von 16 Partien zum Einsatz, stand nie in der Startformation.