Rekordtransfer Pepi: Von El Paso an den Lech

Turbulente Tage liegen hinter Ricardo Pepi. Kaum präsentierte der FC Augsburg seinen Transfercoup, stand der US-Amerikaner schon in der Bundesliga auf dem Rasen. Doch wer ist die in ganz Europa umworbene Sturmhoffnung überhaupt?

Will in Europa Fuß fassen: Ricardo Pepi. imago images/ULMER Pressebildagentur

Steht man Pepi gegenüber, man hat nicht den Eindruck, er wäre gerade erst 19 Jahre alt geworden. Reif und unbekümmert wirkt das Sturmjuwel der Augsburger. Unbekümmert präsentiert er sich auch auf den Rasen. Seit dem vergangenen Juli ist er der jüngste Spieler der MLS, dem ein Hattrick gelang. Zum Jahresende sicherte er sich die Auszeichnung zum MLS-Nachwuchsspieler des Jahres - und sein Debüt in der Nationalelf krönte er gleich mit einem Tor und zwei Vorlagen. Beim FC Augsburg ist die Hoffnung groß, dass er auch in der Bundesliga ähnlich schnell einschlägt. Die ersten 30 Bundesliga-Minuten stehen seit dem Duell in Hoffenheim zumindest in den Büchern.

Der Umzug über den Atlantik ist nicht die erste große Ortsveränderung in Pepis Leben. In El Paso geboren zog es ihn mit 13 Jahren in die Jugendakademie des FC Dallas - über 1000 Kilometer entfernt von der Familie. Ein schwieriger Schritt, den der Familienmensch Pepi als "großes Opfer" bezeichnet. Zugleich hat es ihn angetrieben, um seiner Familie etwas zurückgeben. Sein Wille und seine vielfältigen Qualitäten mit dem Ball am Fuß haben ihm jetzt den ersten großen Traum seiner Karriere erfüllt: Fußball in Europa.

Pepi und der FCA - das hat das Potenzial, eine Erfolgsstory zu werden. Lutz Pfannenstiel, USA-Experte

Dass diese Reise Pepi für die Ablösesumme von 16 Millionen Euro nach Augsburg führte, hat nicht nur in Fußballdeutschland für Verwunderung gesorgt. Der frühere Düsseldorfer Sportvorstand Lutz Pfannenstiel, heute Sportdirektor in den USA bei St. Louis City und Bundesliga-Experte bei ESPN hält diesen Schritt aber "für die perfekte Wahl". "Es zeigt deutlich, dass Ricardo es als einen Entwicklungsschritt sieht und einen klaren Plan hat. Das hat das Potenzial, eine Erfolgsstory zu werden", betont der 48-Jährige.

Geht dieser Plan auf und die rasante Entwicklung des Angreifers setzt sich fort, wird er seinen Vertrag in Augsburg bis 2026 wohl kaum erfüllen. Doch das ist Zukunftsmusik. In der Gegenwart heißt es Bundesliga-Abstiegskampf.

Mehr über die Entwicklung Pepis, welche Rolle US-Investor David Blitzer beim Transfer gespielt hat, wie Pfannenstiel die Qualität der MLS im Vergleich zur Bundesliga sieht und warum die Nationalmannschaft Mexikos für den Youngster keine Option war, lesen Sie im großen Porträt in der Montagsausgabe des kicker (oder am Sonntagabend hier im eMagazine).