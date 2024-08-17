Rekordtransfer fix: Hlozek "wollte unbedingt nach Hoffenheim"

Hoffenheim hat die dringend benötigte Verstärkung für die Offensive gefunden: Von Ligakonkurrent Leverkusen kommt Adam Hlozek (22). Der Tscheche steigt zum Rekordzugang der Kraichgauer auf - und soll sofort helfen.

Die Personalie Adam Hlozek beschäftigte in diesem Sommer so einige Manager. Neben diversen Premier-League-Klubs befasste sich der VfB Stuttgart ernsthaft mit dem tschechischen EM-Fahrer (34 Länderspiele, zwei Tore). Zu Beginn der DFB-Pokal-Woche dann schien ein Wechsel zu Leicester City unmittelbar bevorzustehen. Ein Ablösepaket von über 20 Millionen Euro stand im Raum.

Leverkusen und Hlozek aber entschieden sich letztendlich anders. Der 22-Jährige bleibt stattdessen in der Bundesliga, denn wie sich schon am Donnerstagnachmittag abzeichnete, grätschten die Kraichgauer noch erfolgreich dazwischen. Am Samstag meldeten diese Vollzug und machten ihren ersten zweiten Sommerneuzugang nach Alexander Prass (Mittelfeld, Sturm Graz) perfekt.

Hlozek erhält nach Klubangaben einen "langfristigen" Vertrag, der vermutlich bis 2029 datiert ist, und steigt zum neuen Rekordtransfer in Hoffenheim auf. Die Ablöse beläuft sich auf 18 Millionen Euro plus Boni, Mergim Berisha hatte im vergangenen Sommer knapp 14 Millionen Euro gekostet.

"Adam ist fußballerisch richtig stark, ein überaus beweglicher Stürmer, der sowohl die nötige Physis als auch die technischen Fähigkeiten und das taktische Verständnis mitbringt, um unserem Team sofort weiterhelfen zu können. Hinzu kommt, dass er unbedingt nach Hoffenheim wechseln wollte, weil Adam die TSG als ideale Station für seinen nächsten Karriereschritt sieht", sagt Frank Kramer, interimistischer Sportlicher Leiter in Hoffenheim. "Das sind hervorragende Voraussetzungen und spricht für sich. Adam ist charakterlich ein super Junge und wir sind alle total davon überzeugt, dass wir in den nächsten Jahren sehr viel Freude an ihm haben werden."

Xabi Alonso lobte Hlozek immer wieder für den Trainingsfleiß

Während Leicester eine Leihe mit Kaufpflicht im Falle des Klassenerhalts in Aussicht stellte, überzeugte die TSG die Werkself mit einer Festverpflichtung - und damit mit etwas weniger, aber dafür garantierten Einnahmen.

In Leverkusen war Hlozek einer, den Erfolgscoach Xabi Alonso zwar immer wieder für seinen Trainingsfleiß lobte, nur elf Mal aber war er Teil von Bayers Startelf. Durch die Verpflichtung von Martin Terrier (Stade Rennes) hatte sich Hlozeks Situation nochmal verschlechtert, nachdem bereits im Sommer zuvor die Zugänge Jonas Hofmann, Victor Boniface und Nathan Tella die Konkurrenzsituation für den Tschechen deutlich verschärft hatten.

Weghorsts und Beiers Scorerpunkte müssen ersetzt werden

Hlozek, im Sommer 2022 für 16 Millionen Euro inklusive möglicher Boni von Sparta Prag gekommen, wurde 2022/23 in 29 Bundesliga-Partien 13-mal eingewechselt (fünf Tore, fünf Assists), in der Folgesaison waren es gar 18 Einwechslungen bei 23 Einsätzen (zwei Treffer, drei Vorlagen). Am besten wird er als zweite Spitze oder in hängender Position eingesetzt.

In Hoffenheim soll Hlozek für die Scorerpunkte sorgen, die durch die Abgänge von Wout Weghorst (sieben Tore, vier Assists) und Maximilian Beier (16 Treffer, sechs Vorlagen) wegbrachen. Die Millionen, die Letzterer mit seinem BVB-Wechsel in die TSG-Kassen spülte, machten überhaupt erst den Hlozek-Deal möglich.

Wenn Hoffenheim am kommenden Samstag (15.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Kiel in die neue Bundesliga-Saison startet, winkt Hlozek bereits das TSG-Debüt.