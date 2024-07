Rekordtorschützin Miedema wechselt zu City

Manchester City hat Vivianne Miedema verpflichtet. Die treffsichere Stürmerin, die zuletzt immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde, verlässt den FC Arsenal nach sieben Jahren.

Vivianne Miedema wechselt innerhalb der Women's Super League vom FC Arsenal zu Manchester City an. Bei den Citizens unterschrieb die Niederländerin einen Dreijahresvertrag bis 2027.

Sowohl in der Liga als auch in der Nationalmannschaft: Miedema ist Rekordtorschützin

"Sie haben die gleichen Ambitionen wie ich. Sie wollen die Liga und Titel gewinnen", sagte Miedema in der Vereinsmitteilung auf die Frage nach den Gründen für ihren Wechsel nach Manchester. In der vergangenen Saison verpassten die Citizens die Meisterschaft denkbar knapp und landeten punktgleich mit Meister Chelsea auf Platz zwei. Mit Miedema, die 2019 mit Arsenal Meister wurde, soll nun der erste Triumph in der Liga seit 2016 gelingen.

"Sie ist ein Toptalent, mit dem ich sehr gerne zusammenarbeite, denn sie ist eine Spielerin, die ich schon immer bewundert habe", wird Trainer Gareth Taylor in der Mitteilung des Vereins zitiert. "Viv wird eine echte Bereicherung für das Team sein." Miedema, die von 2014 bis 2017 bei Bayern München gespielt hatte, stand in den vergangenen sieben Jahren beim FC Arsenal unter Vertrag. Bei den Gunners avancierte sie zur Rekordtorschützin der Women's Super League. Auch in der niederländischen Nationalmannschaft traf niemand häufiger als die 27-Jährige.

Zuletzt war Miedema von Verletzungen geplagt

Miedemas jüngere Vergangenheit wurde immer wieder von Verletzungen geprägt, allem voran ein Kreuzbandriss im Dezember 2022 zwang sie zu einer langen Pause. Bis in die vergangene Saison hinein fiel Miedema aus. Nur neunmal kam sie seit Oktober 2023 für Arsenal in der Liga zum Einsatz (zwei Tore). Nun gibt sich die Stürmerin optimistisch: "Ich habe in den letzten zwei Jahren nicht so viel Fußball gespielt, wie ich es mir gewünscht hätte, aber ich denke und hoffe, dass meine besten Jahre noch vor mir liegen."

Nach den EM-Qualifikationsspielen mit den Niederlanden gegen Italien (12. Juli) und Norwegen (16. Juli) wird Miedema das Training bei ManCity aufnehmen. In Manchester trägt sie künftig das Trikot mit der Nummer sechs.