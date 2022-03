Rekordtorschütze Engelmann liefert wieder

Simon Engelmann wird heute 33 Jahre alt. Feiern lassen durfte sich der RWE-Stürmer bereits am Wochenende: Dreierpack im Spiel gegen Uerdingen! Wichtiger als der Titel des Torschützenkönigs ist ihm der Aufstieg.

Vor fast genau drei Jahren war Regionalliga-West-Rekordspieler und -torschütze Simon Engelmann (159 Treffer bei 296 Einsätzen) zuletzt in fünf Ligaspielen in Serie ohne Treffer geblieben - damals noch im Trikot des SV Rödinghausen. Seitdem traf "Engel" für den SVR und seit Sommer 2020 für Rot-Weiss Essen in sensationeller Regelmäßigkeit, holte dreimal in Folge die Torjägerkrone.

Duplizität der Ereignisse: Genau wie 2019 ging RWE-Mittelstürmer Engelmann auch in diesem Jahr erneut in den ersten fünf Partien des neuen Jahres leer aus. Doch nach der fast dreiwöchigen Corona-Zwangspause des Meisterschaftsfavoriten von der Hafenstraße meldete sich der Essener Torgarant eindrucksvoll zurück: Erst ein Treffer und eine starke Leistung im spektakulären Spitzenspiel beim Verfolger Fortuna Köln (3:3), dann gar ein Dreierpack beim 3:0-Pflichtsieg gegen den Tabellenvorletzten KFC Uerdingen 05, dem Engelmann schon beim 11:0 im Hinspiel drei Treffer eingeschenkt hatte. Es waren die Saisontreffer 15 bis 17 für Engelmann, der damit auch wieder die alleinige Führung in der Torjägerliste der Regionalliga West übernahm.

Kein Wunder, dass er am Samstag von Fans und Teamkollegen an der Hafenstraße besonders gefeiert wurde.

Neidhart lobt: "Sehr laufstark und spielfreudig"

Gut möglich, dass die erzwungene Auszeit (16 Spieler in Quarantäne) und die Verlegung von insgesamt drei Partien gerade für Engelmann, der nicht von einer Infektion betroffen war und ohne längere Pause weiter trainieren konnte, zum richtigen Zeitpunkt kam. "Schon in Köln war Engel sehr laufstark und spielfreudig, das hat sich gegen Uerdingen fortgesetzt", lobte denn auch Trainer Christian Neidhart und hofft jetzt darauf, dass Engelmann auch in den nächsten wegweisenden Wochen weiter regelmäßig liefert und damit seinen Beitrag zum ersehnten Aufstieg leistet. Wie Engelmann mehrfach betonte, ist ihm dieses Ziel wichtiger als die vierte Krönung zum besten Torjäger der West-Staffel.

Young erzielt "Tor des Monats"

Einen "Titel" bereits sicher hat RWE-Flügelstürmer Isaiah Young, dessen Treffer nach einem unwiderstehlichen Sololauf über 70 Meter zum zwischenzeitlichen 3:1 gegen die U 23 von Fortuna Düsseldorf von den Zuschauern der "ARD-Sportschau" mit fast 34 Prozent der Stimmen zum "Tor des Monats" im Februar gewählt wurde. Der 23-Jährige ist erst der fünfte RWE-Spieler in der Vereinsgeschichte, der sich bei der Traditionswahl durchsetzen konnte.

Drei Spiele in sieben Tagen

Für Rot-Weiss stehen jetzt gleich drei Pflichtspiele innerhalb von nur sieben Tagen an. Am Mittwoch (19.30 Uhr) wird die schon dreimal abgesagte Nachholpartie vom 19. Spieltag bei Rot Weiss Ahlen nachgeholt. Bei einem Dreier wäre RWE nachträglich Herbstmeister - und wieder Tabellenführer. Am Samstag (14 Uhr) reist die Truppe dann zum SC Wiedenbrück, ehe es am Dienstag (29. März, 19.30 Uhr, Stadion an der Hafenstraße) im Niederrheinpokal gegen den benachbarten Oberligisten Spvg Schonnebeck um den Halbfinaleinzug geht.

Spielplan Rot-Weiss Essen