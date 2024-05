Rekordspielerin Meißner bleibt Essen treu

Seit 13 Jahren läuft Jacqueline Meißner (30) für die SGS Essen auf - und ein Ende ist nicht in Sicht. Am Samstag gab der Bundesligist die Vertragsverlängerung mit der Innenverteidigerin bis 2027 bekannt. Mit 253 Einsätzen im Oberhaus ist Meißner die SGS-Rekordspielerin. "Jaci ist eine Vereinsikone, eine echte Führungsspielerin und für mich eine der besten Abwehrspielerinnen in der Bundesliga. Sie hätte sicherlich auch mal bei einem anderen Verein landen können, hat sich aber dazu entschieden, in Essen zu bleiben", sagte Trainer Markus Högner.