Rekordserie gebrochen: Frankreich ohne Griezmann gegen DFB-Elf

Antoine Grizemann wird der französischen Nationalmannschaft für die kommende Länderspielpause nicht zur Verfügung stehen. Damit endet eine unnachahmliche Rekordserie.

Wie der französische Verband bekanntgab, werde Antoine Griezmann wegen einer Knöchelverletzung für das Spiel der französischen Nationalmannschaft am Samstag gegen die DFB-Elf (21.00 Uhr, LIVE! bei kicker) nicht zur Verfügung stehen. Griezmann laboriert bereits seit dem Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale mit seinem Verein Atletico Madrid gegen Inter Mailand an einer Verletzung am Knöchel. Nach einer Zwangspause kehrte er im Rückspiel am vergangenen Mittwoch zurück in die erste Elf, dort ist die Verletzung aber wieder aufgetreten, weshalb er in der Verlängerung ausgewechselt werden musste. Zudem kam er im Spiel gegen den FC Barcelona am vergangenen Wochenende erst von der Bank.

Damit wird am kommenden Samstag eine unnachahmliche Serie reißen. Seit November 2016 war der 127-malige Nationalspieler Griezmann für die französische Nationalmannschaft in 84 aufeinanderfolgenden Länderspielen zum Einsatz gekommen. Damit führt er das verbandsinterne Ranking bei den Franzosen meilenweit an. Der ehemalige Rekordhalter Patrick Vieira kommt lediglich auf 44.

Auch für das Duell drei Tage später gegen Chile muss der 32-Jährige passen, weshalb Nationaltrainer Didier Deschamps bereits reagiert und Matteo Guendouzi nachnominiert hat. Für den Ex-Hertha-Profi und jetzigen Akteur von Lazio Rom wird es dagegen der erste Kaderauftritt für sein Heimatland seit der WM 2022 in Katar sein.