Rekordprämie für DFB-Elf bei EM-Titelgewinn

Sollte die deutsche Nationalmannschaft am 14. Juli im Berliner Olympiastadion den Titel der Europameisterschaft gewinnen, winkt jedem einzelnen Spieler des DFB-Kaders eine satte Prämie.

400.000 Euro erhält jeder Spieler des deutschen EM-Kaders, falls das DFB-Team den Titel gewinnt. Das bestätigte DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig auf dpa-Anfrage vor dem Turnierstart: "Bei den leistungsbezogenen Turnier-Prämien wird es im Vergleich zu der EM 2021 und der WM 2022 keine Veränderung geben."

Darauf einigte sich der DFB in den Verhandlungen mit dem Spielerrat um Kapitän Ilkay Gündogan. Schon bei den genannten beiden Turnieren wäre diese Summe fällig geworden, doch seinerzeit stieß die deutsche Elf nicht ansatzweise in die nötigen Sphären vor. Bei der WM in Katar hatten die Nationalspieler nach dem Vorrunden-Aus kein Geld erhalten.

Podcast Wie wird man Europameister, Fredi Bobic? Die deutsche Mannschaft schwimmt weiter auf der Welle des Erfolgs. Reicht es zum ersten EM-Titel seit 1996? Fredi Bobic, damals Teil der Mannschaft, erklärt, was es für den großen Wurf reicht und warum er Deutschland noch nicht als Topfavorit sieht. Außerdem: Frische Eindrücke vom Trainingsplatz in Herzogenaurach. alle Folgen

Mit bis zu 26 Kadermitgliedern müsste der DFB nun also im größten Erfolgsfall insgesamt 10,4 Millionen Euro ausschütten - bekommt auf der anderen Seite wie alle anderen Teilnehmernationen allerdings schon 9,25 Millionen Euro Startprämie von der UEFA ausgezahlt. Hinzu können leistungsbezogene UEFA-Prämien von bis zu 19 Millionen Euro kommen.

Die höchste vom DFB ausgezahlte Turnierprämie stammt vom WM-Triumph 2014 in Brasilien und betrug 300.000 Euro je Spieler. Rettig dankte nach den Verhandlungen der Mannschaft, da diese "neben einem Beitrag für die Stiftung der Nationalmannschaft auch die Nachwuchsarbeit im DFB finanziell unterstützt. Dass die Spieler so bei ihrer Heim-EM etwas an den Nachwuchs zurückgeben, hat uns besonders gefreut."