Rekordmann Mukhtar verlängert in Nashville

Die erfolgreiche Liaison zwischen Hany Mukhtar und dem Nashville SC geht weiter. Der ehemalige Bundesliga-Profi verlängerte seinen Vertrag bis Ende 2026 - und will seine Rekorde ausbauen.

Vor der Saison 2007 hatte die MLS die Designated-Player-Regel eingeführt, die es den Teams erlaubt, bis zu drei Spieler zu verpflichten, deren Gehalt höher liegt, als es das MLS-Reglement zulässt. 2020 hatte auch der Nashville SC erstmals von der "Beckham Rule", wie sie umgangssprachlich heißt, Gebrauch gemacht - und es bis heute nicht bereut.

Hany Mukhtar, der so seinen Weg von Bröndby IF nach Nashville gefunden hatte, ist heute Rekordtorjäger und -vorlagengeber des Franchise aus Tennessee und will seine Bestmarken noch weiter ausbauen. Am Donnerstagabend (Ortszeit) verlängerte der 28 Jahre alte Offensivspieler seinen Vertrag vorzeitig bis 31. Dezember 2026. Das Arbeitspapier enthält außerdem eine klubseitige Option auf eine weitere Spielzeit.

"Nashville, ich freue mich sehr, dass meine Reise hier weitergeht", wird Mukhtar in der Klubmitteilung zitiert. "Diese Stadt hat mich mit offenen Armen empfangen und ich bin glücklich, Nashville mein Zuhause nennen zu können."

58 Tore und 38 Assists in 113 Spielen

Der gebürtige Berliner absolvierte einst zehn Bundesliga-Spiele für Hertha BSC, ehe er über Benfica Lissabon und RB Salzburg in Kopenhagen landete - und schließlich in den USA. In der MLS kommt er in 113 Spielen auf 58 Tore und 38 Assists, in den Playoffs auf weitere vier Tore in acht Auftritten. 2022 war er nicht nur Torschützenkönig, sondern auch als MVP der MLS ausgezeichnet geworden.

"Hany hat sowohl für unseren Verein als auch für unsere Stadt eine ganz besondere Rolle gespielt, und wir sind sehr stolz darauf, dass er sich verpflichtet hat, ein Teil der Gegenwart und der Zukunft hier in Nashville zu sein", sagte General Manager Mike Jacobs, der die Vertragsverlängerung unmittelbar vor dem Anpfiff des Achtelfinalhinspiels im CONCACAF Champions Cup gegen Inter Miami unter dem Jubel der Fans verkündet hatte.

Das Spiel verlief dann weniger erfolgreich: Nashville gab eine 2:0-Führung aus der Hand und muss nach dem späten 2:2-Remis ums Weiterkommen bangen. Mukhtar blieb ohne Torbeteiligung.