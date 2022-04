Rekordmann Müller: "Vom heutigen Gefühl her ist es schwierig zu gehen"

Zum zehnten Mal in Folge ist der FC Bayern Deutscher Meister. Für Thomas Müller war es bereits der elfte Titel. Der Offensivallrounder war logischerweise sehr glücklich - und gab erneut einen klaren Wink zu seiner Zukunft.

"Wir wollten heute unbedingt. Es hat sich die letzten Tage auch ein wenig Frust breitgemacht, den konnten wir uns heute von der Seele spielen. Jetzt ist alles wunderbar", sagte Müller nach der Partie bei "Sky". "Je mehr du gewinnst, desto mehr ist die Gier der anderen größer. Wenn man sieht, wie wir hier gegen Dortmund, gegen den schärfsten Verfolger, vor allem in der ersten Halbzeit gespielt haben, da haben wir schon gezeigt, was Sache ist."

Nach einem 2:0 zur Pause wurde Dortmund nach dem Seitenwechsel stärker und kam ran. Am zehnten Meistertitel in Folge der Münchner konnte der BVB aber nichts ändern, der FCB siegte schlussendlich mit 3:1. "Am Ende ist es wichtig, dass wir es nach dem Ausscheiden gegen Villarreal ordentlich abschließen", sprach auch Keeper Manuel Neuer die große Enttäuschung der letzten Tage an. "Heute vor 75.000 Fans, das wollten wir uns nicht nehmen lassen. Wir hatten eine sehr gute Hinrunde, hatten dann ein paar Tiefs. Aber jeder will, das kann man keinem absprechen, das ist das Besondere an dem Team."

Für Julian Nagelsmann gab es im ersten Jahr also auch gleich den ersten Titel. "Bei Bayern trittst du an, um Meister zu werden, dem ganzen Druck haben wir standgehalten", machte Müller klar. "Egal, was von außen gesprochen wird, wie die Liga zu bewerten ist, das muss man erst einmal schaffen. Deutscher Meister zu werden ist einfach das Schönste, alles andere wie die Champions League ist dann das Sahnehäubchen. Die Bundesliga ist das, wofür die Fans ins Stadion gehen. Heute ist es einfach super."

Müller und Neuer äußern sich zu möglicher Vertragsverlängerung

Und wenn man Müller so sprechen hört und vor allem das Strahlen in seinen Augen sieht, ist es kaum vorstellbar, dass sein im Juni 2023 auslaufender Vertrag bei den Bayern nicht verlängert wird. Von "guten Gesprächen" hatten bereits beide Partien berichtet. Der Offensivmann gab am Samstag weitere, sehr eindeutige Einblicke. "Jetzt schauen wir mal, was in den nächsten Wochen passiert, Verein und ich haben uns ja geäußert. Vom heutigen Gefühl her ist es schwierig wegzugehen", strahlte der 32-Jährige.

Und wie sieht es bei Neuer aus? "Die Gespräche werden stattfinden. Bis jetzt habe ich noch nicht direkt mit den Bayern gesprochen, das werden wir in Ruhe machen, die Zeit drängt ja nicht."