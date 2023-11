Rekordmann Grimaldo staunt über Gelbe Karte

Mit einem 3:0 in Bremen stellt Alejandro Grimaldo einen neuen Bundesligarekord auf: Auch in seinem sechsten Bundesliga-Auswärtsspiel war der Spanier an mindestens einem Treffer direkt beteiligt - die Qualität, ständig in der Fremde zu liefern, birgt für den Leverkusener Profi aber eine Gefahr.

Traf zum 3:0 in Bremen: Alejandro Grimaldo. IMAGO/RHR-Foto