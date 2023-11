Rekordmann Demirovic auf Finnbogasons Spuren

Vor gut einem Jahr kam er im Austausch für Michael Gregoritsch aus Freiburg und ist mittlerweile Kapitän und Gesicht des FC Augsburg: Ermedin Demirovic bewies auch beim 1:1 gegen Hoffenheim seinen Wert.

Neun Scorerpunkte nach elf Spieltagen sind ein neuer Bestwert für den FC Augsburg. Zu den drei Vorlagen gesellen sich bei Ermedin Demirovic bereits sechs Tore, nur Alfred Finnbogason hatte 2018/19 zu diesem Zeitpunkt der Saison mit sieben eines mehr. Dabei lief es gegen Hoffenheim zunächst nicht gut für den 25-Jährigen, lediglich fünf Ballkontakte notierten die Statistiker für ihn in den ersten 45 Minuten. Mit Wiederbeginn änderte sich dies, bereits in der 46. Minute setzte der Nationalspieler Bosniens mit einem Fallrückzieher ein Zeichen. "Er muss und will als Kapitän mit Beispiel vorangehen, das hat er getan", lobte FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic.

"Demi ist ein Typ, der nur eine halbe Chance für ein Tor braucht"

Demirovics Tor in der 53. Minute war eine Mischung aus purem Willen, viel Können und einem Quäntchen Glück, als er sich nahe der Seitenauslinie gegen zwei Gegner durchsetzte, nach innen zog, mit rechts schoss und der Ball, noch leicht abgefälscht von Kevin Vogt, unhaltbar eine Kurve drehte und im langen Eck einschlug. "Überragend, wie er das gemacht hat", fand nicht nur sein Trainer Jess Thorup. "Demi ist ein Typ, der nur eine halbe Chance für ein Tor braucht. Das tut uns gut."

Demirovic sagte zu seinem sehenswerten Treffer: "Jeder, der Fußball gespielt hat, kennt das Gefühl: Wenn der Ball vom Fuß geht, dann weißt du, der könnte richtig gut kommen, der gelingt mir perfekt." Nichts anderes war es bei seinem Tor. Nun flog Demirovic zunächst nach Bosnien zum Nationalteam, von dort aus zum Länderspiel nach Luxemburg, anschließend daheim gegen die Slowakei. Im nächsten Bundesligaspiel bei Union Berlin will er anschließend seine Serie und die des FCA ausbauen.

Zum geglückten Start mit acht Punkten aus vier Partien unter Thorup sagt er, ganz der Kapitän: "Ich habe es oft genug betont: Ich glaube, dass die Mannschaft auch am Anfang eine richtig gute Qualität hatte, man musste es nur rauskitzeln, das machen wir im Moment. Ich war überzeugt, dass früher oder später das passieren wird, was jetzt passiert." Das gilt für das gesamte Team, aber auch für Demirovic persönlich.