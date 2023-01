Rekordmann Bö stellt auf sechs Siege in Serie - Rees hält Platz 4

Norwegens Superstar Johannes Thingnes Bö hat als erster Biathlet sechs Rennsiege in Serie gefeiert.

Der 29-Jährige setzte sich bei der WM-Generalprobe im italienischen Antholz nach dem Sprint auch in der Verfolgung durch und sicherte sich am Samstag seinen elften Saisonerfolg. Bei seinem 63. Weltcuptriumph verwies der fünfmalige Olympiasieger (2 Fehler) einmal mehr in überlegener Manier seinen Teamkollegen Sturla Holm Laegreid (0/+ 40,2 Sekunden) und den Schweden Martin Ponsiluoma (2/+ 1:02,1 Minuten) auf die Plätze.

Seine starke Form bestätigte Roman Rees, der wie tags zuvor hervorragender Vierter wurde. Der 29 Jahre alte Freiburger musste nur eine Strafrunde laufen und hatte am Ende 1:34,3 Minuten Rückstand auf Bö. "Es war hinten raus richtig gut", sagte Rees.

Doll rutscht auf Platz 12

Der Sprint-Zehnte Benedikt Doll rutschte nach drei Fehlern auf Platz zwölf, Justus Strelow wurde 16., David Zobel 20., Johannes Kühn 25., und Philipp Nawrath kam als 34. ins Ziel.

Am Sonntag beenden die Männer mit der Staffel (14.30 Uhr/ZDF und Eurosport) den letzten Weltcup vor der Heim-WM (8. bis 19. Februar) in Oberhof.

Statistik zum Weltcup in Antholz

Männer, Verfolgung (12,5 km): 1. Johannes Thingnes Bö 31:24,4 Minuten (2 Strafrunden), 2. Sturla Holm Lägreid (beide Norwegen) +40,2 (0), 3. Martin Ponsiluoma (Schweden) +1:02,1 (2), 4. Roman Rees (Schauinsland) +1:34,3 (1), 5. Johannes Dale +2:00,8 (1), 6. Vetle Sjaastad Christiansen (beide Norwegen) +2:17,8 (4), 7. Niklas Hartweg +2:21,8 (1), 8. Sebastian Stalder (beide Schweiz) +2:22,8 (1), 9. Simon Eder (Österreich) +2:26,5 (1), 10. Benedikt Doll (Breitnau) +2:33,0 (3), ... 16. Justus Strelow (Schmiedeberg) +3:06,1 (2), ... 20. David Zobel (Partenkirchen) +3:15,5 (1), ... 25. Johannes Kühn (Reit im Winkl) +3:52,7 (3), ... 34. Philipp Nawrath (Nesselwang) +4:19,7 (4)

Stand im Gesamt-Weltcup der Männer nach 14 von 21 Rennen: 1. Johannes Thingnes Bö 1139 Punkte, 2. Sturla Holm Lägreid 920, 3. Vetle Sjaastad Christiansen (alle Norwegen) 588, 4. Quentin Fillon Maillet (Frankreich) 483, 5. Martin Ponsiluoma (Schweden) 467, 6. Johannes Dale (Norwegen) 460, 7. Benedikt Doll (Breitnau) 455, 8. Tarjei Bö (Norwegen) 448, 9. Roman Rees (Schauinsland) 444, 10. Emilien Jacquelin (Frankreich) 431, ... 21. Justus Strelow (Schmiedeberg) 253, ... 24. David Zobel (Partenkirchen) 231, ... 29. Johannes Kühn (Reit im Winkl) 160, ... 36. Philipp Nawrath (Nesselwang) 79, ... 54. Philipp Horn (Frankenhain) 34