Rekordkulisse: Schwimmwettbewerbe vor 38.000 Zuschauern bei Olympia 2028

Rekord in Los Angeles: Die Schwimmwettbewerbe bei den Olympischen Sommerspielen 2028 werden vor 38.000 Zuschauern ausgetragen.

Wie das Organisationskomitee LA28 bekanntgab, wird der Austragungsort das SoFi Stadium im Stadtteil Inglewood sein, in dem die LA Rams und LA Chargers aus der NFL ihre Spiele austragen. Nie zuvor gab es bei Olympia so viele Plätze in einem Schwimmstadion.

Komitee setzt auf bestehende Sportstätten

Am Samstag veröffentlichte LA28 eine Aktualisierung des "Masterplans" für die olympischen Sportstätten. Basketball wird in der im derzeit noch im Bau befindlichen neuen Arena der LA Clippers aus der NBA (Intuit Dome) gespielt, diese liegt direkt neben dem SoFi Stadium. In der Halle der LA Lakers (NBA) und LA Kings (NHL) findet unter anderem das Kunstturnen statt.

"Der aktualisierte Sportstättenplan bietet den weltbesten Athleten die ideale Hollywoodbühne", sagte Casey Wasserman, Chef des Organisationskomitees. Über 150 Millionen Dollar ließen sich durch die Auswahl "spektakulärer, bestehender Veranstaltungsorte an Einsparungen und neuen Einnahmen" erzielen, dies trage bei zur "Aufrechterhaltung eines ausgeglichenen Haushalts"